Britiske efterretninger: Ukraine modstår ny russisk strategi

Russerne har siden oktober måned skruet gevaldigt op for bombninger af Ukraines el-infrastruktur, særligt ved brug af krydsermissiler.

Strategien er et vigtigt element i nyere russisk militærstrategi, og kaldes 'strategic operation for the destruction of critically important targets' (SODCIT).

Det skriver det britiske forsvarsministerium i deres daglige efterretningsopdatering.

Langtrækkende missiler er blevet rettet mod mål, der udgør Ukraines infrastruktur, frem for ukrainske styrker. Det med henblik på at nedbryde befolkningens moral og fremtvinge en kapitulation ad den vej.

Ukrainsk infrastruktur - blandt andet højspændingsledninger som her - er ramt af angreb fra Rusland. Foto: Anna Voitenko/Reuters/Ritzau Scanpix

På trods af, at Ukraine er ramt af strømnedbrud, og store dele af landets kritiske infrastruktur er blevet ramt, vurderer ministeriet, at strategiens effektivitet har fået lagt en dæmper på sig.

Det skyldes at den russiske lagerbeholdning af missiler, der er egnede til formålet, er i bund. Samtidig har Ukraine gennem ni måneder mobiliseret effektivt, hvorfor strategien vurderes at have haft større effektivitet, hvis den var blevet rullet ud i den indledende fase af krigen.