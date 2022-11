Britiske efterrretninger: Rusland står i dilemma

De russiske styrker står i et dilemma om, hvorvidt de skal angribe eller forsvare i dele af Ukraine.

Det skriver den britiske efterretningstjeneste ifølge Dagbladet.no.

Defensive stillinger i den taktisk vigtige by Svatove i Luhansk-regionen tæt på den russiske grænse har i øjeblikket særlig høj prioritering, skriver efterretningstjenesten på Twitter, og det gør det svært for de russiske tropper at gå offensivt til værks i Donetsk-regionen.

De russiske styrker i Svatove er i overvejende grad reservister og er altså dårligt trænede.

Ruslands mangel på soldater og militærudstyr vil være et tilbagevendende problem for de russiske styrker, lyder det fra den britiske efterretningstjeneste.

For nylig trak Rusland sine tropper ud af Kherson-regionen, hvilket af eksperter betragtes som det største, der er sket i krigen, siden Rusland invaderede Ukraine.

