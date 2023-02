Brutale beretninger: Bruger overgreb som våben

I forbindelse med etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine har fire kvinder delt beretninger om, hvordan de er blevet udsat for seksuel vold af russiske soldater. Ekstra Bladet advarer om voldsom læsning

I november sidste år beskyldte den ukrainske førstedame, Olena Zelenska, russiske soldater for at begå et stort antal voldtægter i Ukraine og for at bruge seksuel vold som våben.

Samme måned slog en FN-rapport fast, at krigsfanger i både Ukraine og Rusland har været udsat for tortur - heriblandt seksuel vold.

Og i forbindelse med årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine har det internationale medie Sky News talt med en håndfuld ukrainske kvinder, der fortæller, at de har været udsat for seksuel vold begået af russiske soldater.

Kun den ene af kvinderne står frem med navn, og resten anonymt. Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at verificere kvindernes fortælling.

Tvunget til bad og voldtægt

Kvinden, der står frem med navn, hedder Alisa Kovalenko og er dokumentarist. Hun fortæller, at hun i 2014 havde været ude for at lave optagelser, da hun blev stoppet af russiske soldater ved en kontrolpost i Donbass-regionen, imens hun sad i en taxa.

Ifølge Alisa Kovalenko blev hun efter at være blevet afhørt ført til en lejlighed, hvor en russisk betjent angiveligt tvang hende til at gå i bad for åben dør, talte nedladende til hende og gav hende et meget lille håndklæde, hvorefter han rensede sin pistol foran hende.

- Senere forsøgte han at voldtage mig. Der er derfor, jeg ser det som et krigsvåben, for du kan ikke opleve en voldsommere ydmygelse end det, siger hun til Sky News.

Hun fortæller, at hun blev holdt fanget i fire dage, før de russiske styrker lod hende gå.

'Skiftedes til at voldtage mig'

En anden anonym kvinde fortæller til mediet, at hun blev tvunget til at give en russisk soldat oralsex, hvorefter han spyttede på hende og slog hende så hårdt, at hun mistede hørelsen.

Herefter blev hun slæbt udenfor, hvor hendes børn ventede.

En tredje kvinde beretter, hvordan hun blev voldtaget på et bord gentagne gange.

- Jeg husker tydeligt lyden af knirken fra det bord, jeg blev voldtaget på; antallet af gange - fem - lugten i rummet - røget pølse blandet med alkohol og sex - bragene fra eksplosioner og navnene på bøgerne på hylderne foran mit ansigt, som jeg læste igen og igen, imens de skiftedes til at voldtage mig, fortæller hun til Sky News.

Både russiske og ukrainske fanger udsat for tortur

FN-rapporten fra november slår fast, at både krigsfanger i Ukraine og Rusland har været udsat for tortur.

Ved en pressebriefing afholdt i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalte Matilda Bogner, der stod i spidsen for undersøgelsen, at der blandt andet var tale om hundeangreb, elektriske stød og seksuel vold.

Hun fortalte, at russernes mishandling af ukrainske fanger var 'temmelig systematisk', imens der 'ikke var systematik' fra ukrainsk side.

