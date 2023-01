Brutalt magtspil: Putins kok kæmper sin egen krig

Lederen af Wagner-gruppen kæmper i høj grad sin egen krig i Ukraine. Jevgenij Prigozjin, også kendt som 'Putins kok', bruger krigen til at positionere sig selv i det russiske magtspil, skriver internationale medier. Stadig tvivl om omstridt by i det østlige Ukraine

Lederen af Wagner-gruppen bekæmper ukrainerne i den østlige del af landet.

Men Jevgenij Prigozjin, også kendt som ‘Putins kok’ kæmper også imod andre topledere i det russiske magtspil.

Det beretter en række internationale medier.

- Han fremstiller sig selv og lejesoldaterne i Wagner-gruppen, som de sande patrioter. I kontrast til hvad han kalder det korrupte og inkompetente militære hierarki.

- Ordlyden bliver stadig hårdere og indsatserne øges, lyder analysen fra CNN i dag.

Ifølge det amerikanske medie skulle Jevgenij Prigozjin være kommet på kant med den russiske forsvarsminister, Sergei Shoigu.

Putins Kok er eftersøgt af FBI. Han forsøger nu at bruge krigen til at rykke op i hierakiet. Foto: FBI/Ritzau Scanpix

Wagner-gruppen står i spidsen for den russiske indsats omkring byen Bakhmut.

De ekstremt brutale kampe har stået på i månedsvis og har kostet et utal af menneskeliv.

Det er ofte blevet omtalt som ‘Putins kødhakker’ eller bare ‘kødhakkeren’.

I skrivende stund hersker der stadig tvivl om situationen i og omkring Bakhmut.

Jevgenij Prigozjin påstod tidligere, at Rusland havde indtaget den vigtige by Soledar, som ligger lige ved siden af Bakhmut.

Kampene omkring Bakhmut har været meget voldsomme og kostet et utal af menneskeliv. Foto: BULENT KILIC/ Ritzau Scanpix

Ifølge tænketanken The Institute for The Study of War bruger ‘Putins Kok’ alle midler for at booste sig selv og Wagner-gruppens betydning.

I et forsøg på at positionere sig selv i det russiske magtspil.

- Prigozjin vil fortsætte med at bruge både rigtige og og fabrikerede resultater i Soledar og Bakhmut for at fremstille Wagner-gruppen, som den eneste del af de russiske styrker i Ukraine, der er i stand til at sikre håndgribelige resultater, skrev The Institute for The Study of War forleden i deres briefing om krigen.

Jevgenij Prigozjin deltager i en begravelse for en af Wagner-gruppens soldater omkring jul. Foto: Ritzau Scanpix

Kokken langer ud

Ifølge en analyse fra magasinet Foreign Policy er de hårde drenge i niveauet lige under Putin i gang med et enormt magtspil.

Prigozjin forsøger i den grad forsøger at komme til fadet, ved at angribe andre russiske ledere.

‘Putins pit-bull laver et powerplay’, skriver magasinet og nævner, at målet for Prigozjin kan være at blive den næste forsvarsminister.

Forleden så magtspillet dog ud til at gå lidt imod ønskerne fra ‘Putins Kok’.

En general han havde sagt ‘burde degraderes’, blev nemlig udnævnt til hærchef.

Læs også: Putin udnævner ny hærchef.