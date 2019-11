Buschauffør i chok: Raket eksploderer på motorvej

En israelsk buschauffør var bogstavelig talt ved at få kaffen galt i halsen, da en palæstinensisk raket pludselig ramte motorvejen foran ham

Et dashcam i en bus fangede det dramatiske øjeblik, hvor en raket eksploderede på en trafikeret motorvej i Tel Aviv, Israel, tirsdag.

På videoen, som du kan se herunder, ser man også buschaufføren være ved at få sin kaffe galt i halsen, idet raketten slår ned blandt de modkørende biler.

Se den vanvittige scene her, da en raket pludselig eksploderer på den trafikerede motorvej i Tel Aviv. Video: Reuters / Ritzau Scanpix

Tirsdag dræbte Israel en højtstående kommandør fra den iransk støttede palæstinensiske militærgruppe Islamisk Jihad i området ved Gazastriben.

Raketterne regner ind over Israel efter drab på kommandør

Som reaktion herpå svarede palæstinensiske styrker igen ved at affyre raketter mod israelske byer, heriblandt Tel Aviv.

Tirsdagens angreb er den mest voldsomme eskalering i Israel-Palæstina-konflikten i flere måneder. Ifølge syriske statsmedier skulle Israel også have affyret missiler mod et hus, hvor en anden højtstående person hos Islamisk Jihad bor. Ifølge medierne blev to personer dræbt af angrebet, heriblandt en af målets sønner.

Israel har afvist at kommentere angrebet.