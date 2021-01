Bush: Minder om en bananrepublik

Onsdag skulle præsidentvalget i USA tage sin afslutning.

Allerede inden dagen tog sin begyndelse var der forventninger om massive demonstrationer i Washington DC.

Demonstrationerne endte ud i nogle voldsomme scener, hvor demonstranter brød ind i kongresbygningen og afbrød alle demokratiske festligheder, der ellers traditionelt ender med den endelige vedtagelse af den nye præsident.

Urolighederne har fået den tidligere amerikanske præsident George W. Bush til at komme med en officiel udtalelse om de voldsomme scener der onsdag udspillede sig foran den historiske kongresbygning i Washingtong DC.

'Laura og jeg (George Bush kone red.) sidder og følger med i de voldsomme scener af ødelæggelse der lige nu tager plads ude foran vores nations regeringshovedsæde i vantro og forfærdelse. Det er et kvalmende og hjerteskærende syn,' starter den tidligere præsidents officielle udtalelse.

'Det er sådan valgresultater bliver bestridt i bananrepubliker - ikke i vores demokratiske republik,' skriver George W. Bush videre.

Se udtalelsen herunder. Artiklen fortsætter efter ...

Kvinde dræbt af skud

Urolighederne brød ud onsdag aften dansk tid, hvor der hurtigt kom meldinger om demonstranter, der havde forceret adskillige barrierer og sikkerhedsfolk, der var til stede for at sikre ro og orden.

Hurtigt efter kom der meldinger om ballademagere, der var udstyret med sikkerhedsudstyr og våben, der vandrede rundt inde i den ellers normalt topsikrede kongresbygning.

Nationalgardens styrke på 1100 mand blev indkaldt for igen at skabe ro i hovedstaden.

Efter urolighederne brød ud meddelte borgmesteren i Washington DC derudover, at der fra klokken 18.00 lokal tid ville blive iværksat et udgangsforbud for at komme de voldsomme uroligheder til livs.

Sent onsdag aften kom der urovækkende oplysninger om en kvinde, der var blevet såret af skud inde i kongresbygningen under urolighederne, var afgået ved døden efter sine kvæstelser.

Se video fra urolighederne i USA: