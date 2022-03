By anklager russere for at dræbe borgmester under maduddeling

Russiske styrker har dræbt borgmesteren i byen Hostomel, som ligger nær den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det skriver bymyndigheder mandag på Facebook.

- Overhovedet i Hostomel, Yuri Illich Prylypko, døde, mens han delte brød ud til de sultne og medicin til de syge, oplyser byen på sin Facebook-side.

Prylypko og to andre blev skuddræbt ifølge bymyndighederne. De oplyser ikke, hvornår det skal være sket.

- Han døde for sit folk. For Hostomel. Han døde som en helt, hedder det i Facebook-opslaget.

Hostomel ligger nordvest for Kyiv. Byen er hjem for den strategisk vigtige militære lufthavn Antonov. Her blev der udkæmpet voldsomme kampe mellem ukrainske og russiske styrker i de første dage af krigen.

Den russiske invasion begyndte 24. februar, da russiske styrker blev beordret ind i Ukraine.

Borgmesteren i Kyiv, tidligere bokser Vitalij Klitsjko, siger mandag, at der foregår hårde kampe i større områder uden for Kyiv.

- Med ekstremt raseri tilintetgør fjenden Bucha, Hostomel, Vorzel og Irpin. De dræber civile med vilje, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge ham forsøger russiske styrker at presse sig tættere på hovedstaden. Fra Kyiv prøver de at hjælpe byerne tæt på med mad, medicin og råvarer.

- Hovedstaden forbereder sig på forsvar. Jeg beder alle indbyggere i Kyiv om at holde sig i ro, blive derhjemme eller - hvis alarmen går i gang - tage i et bomberum, siger Klitsjko.

Politi oplyser mandag, at 2000 civile er blevet evakueret fra byen Irpin nær Kyiv.

Det står ikke klart, hvornår evakueringen har fundet sted. Ifølge nyhedsbureauet Reuters var Irpin søndag udsat for russiske bombardementer.