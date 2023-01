Bygning kollapset: 13 døde

13 personer har mistet livet, efter at en bygning er kollapset i den syriske by Aleppo.

Det skriver Reuters.

Redningsfolk er i gang med at lede efter personer, som man formoder er fanget under murbrokkerne.

Redningsarbejdere forsøger at redde folk, der er fanget i ruinerne. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge lokalmedier i Aleppo er det en fem-etagers bygning, der er brast sammen. Mange bygninger er de seneste år kollapset i Syrien som følge af de massive russiske og syriske luftangreb under krigen i Syrien, hvor man forsøgte af fordrive oprørere fra byområderne.

Bygningerne er ikke blevet genopbygget af, og kritikere af præsident Bashar al-Assad anklager ham for ikke at ville genopbygge boligområderne for at straffe folk, der har kæmpet imod ham.

Den syriske regering hævder, at vestlige sanktioner mod landet er skyld i den langsomme genopbygning.

Aleppo er Syriens andenstørste by. Under krigen i Syrien har byen været en af de hårdest ramte. Tusindvis af civile er blevet dræbt af russiske og syriske bombeangreb, og store dele af den historiske by ligger i ruiner.