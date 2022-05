Byskilte er nu på russisk

Den ukrainske havneby Mariupol er belejret af russerne.

Nu har pro-russiske separatister skiftet byskiltene ud i byen. De ukrainske er blevet pillet ned, de russiske er sat op - så byens navn nu står på russisk.

Det viser billeder, ligesom byrådet i Mariupol også skriver det på beskedtjenesten Telegram.

Her ses en pro-russisk separatist bærer det oprindelige vejskilt væk, mens andre sætter det russiske op. Foto: Ritzau Scanpix

Mariupol har været under belejring siden begyndelsen af marts.

Det lokale styre skriver, at 'Mariupol var og vil blive ved med at være en ukrainske by'.

Havnebyen var før krigen hjemsted for over 400.000 mennesker, men hundredtusinder menes at være flygtet fra byen, som er ødelagt af bombardementer.

Man har netop lykkedes med at evakuere næsten 500 civile fra byens stålværk.

FN's generalsekretær, António Guterres, talte torsdag aften om nye evakueringsbestræbelser. Guterres afviste at give detaljer om den seneste operation for ikke at underminere operationen.

- Jeg håber, at den fortsatte koordinering med Rusland og Ukraine vil føre til flere humanitære pauser, der tillader civile en sikker vej væk fra kampene, siger generalsekretæren.

- Vi fortsætter med at gøre alt, hvad vi kan for at få folk ud af dette helvede, tilføjer han.

Mariupols borgmester oplyser, at omkring 200 mennesker stadig gemmer sig på det store område, som stålværket dækker over. Blandt dem skulle der være 30 børn ifølge de ukrainske myndigheder.

Evakueringerne fra Mariupol vil fortsætte fredag ved middagstid, skriver den ukrainske vicepremierminister, Iryna Vereshchuk, på beskedtjenesten Telegram torsdag aften. Fra Mariupol vil de civile blive transporteret til byen Zaporizjzja.

De nye byskilte sættes op. Foto: Ritzau Scanpix

