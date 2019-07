Californien i undtagelsestilstand efter jordskælv

Et kraftigt jordskælv ramte fredag aften lokal tid delstaten Californien i USA og kunne mærkes i andre delstater og i nabolandet Mexico.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) havde jordskælvet en beregnet størrelse på 7,1. Det er det kraftigste skælv i delstaten i to årtier.

Desuden har der været en lang række efterskælv, nogle af dem ganske kraftige og potentielt farlige, advarer USGS.

Lørdag klokken 07.30 lokal tid (16.30 dansk tid) var der registreret over 500 efterskælv på en størrelse over 2,5.

Her er der opstået voldsomme bølger i en pool kort efter jordskælvet. Foto: Ritzau Scanpix

Brande og skadede bygninger

Der er dog ikke meldinger om hverken omkomne eller alvorligt tilskadekomne.

Men flere steder er der brande i bygninger, først og fremmest på grund af beskadigede gasledninger, oplyser Californiens beredskabsstyrelse.

- Det var et meget kraftigt jordskælv, og vi ved også, at der vil komme flere efterskælv, siger Mark Ghilarducci, der er chef for beredskabsstyrelsen, til nyhedsbureauet Reuters.

- Det er ikke noget, der er overstået lige med det samme, tilføjer han.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har erklæret undtagelsestilstand. Det udløser hjælp fra USA's føderale kasser.

Værste jordskælv siden 1999

Skælvet på 7,1 er det kraftigste, siden et lige så stort jordskælv ramte Mojave-ørkenen i 1999.

I Californien er man forberedt på jordskælv i den størrelsesorden, og de kan finde sted med få års mellemrum. Det fortæller Søren Gregersen, der er professor Emeritus som Statsseismolog på Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

- Californien er et aktivt område for jordskælv, så myndighederne er forberedt på jordskælv i den størrelse. Med få års mellemrum bliver der målt jordskælv på 7,0 eller mere i Californien.

- Bygningerne er bygget til at kunne holde til det. Skælvene skal være kraftigere - på omkring 7,5 til 8,0 - før bygninger falder sammen, siger han.

Her ramte det

Ifølge USGS ramte jordskælvet klokken 20.19 lokal tid med et epicentrum 18 kilometer fra byen Ridgecrest mellem storbyerne Los Angeles og Las Vegas og i en dybde af blot 0,8 kilometer. Knap 48 timer tidligere havde et andet skælv rystet området.

Skælvet fredag kunne mærkes i Las Vegas, hvor NBA-holdene New Orleans Pelicans og New York Knicks spillede en træningskamp. Her valgte flere af tilskuerne at forlade stadion efter rystelserne.

En norsk familie kunne tydeligt mærke skælvet inde på deres hotel.

- Hotellet svajede, og vi mistede næsten balancen, siger Bård Idås til det norske nyhedsbureau NTB.

Idås, som er på ferie i Las Vegas med sin familie, siger, at mange i spillebyen blev chokeret under skælvet, men at der ikke udbrød panik.

Der er samtidig meldinger om, at skælvet kunne mærkes i Mexico.

