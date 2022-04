Canada vil forsøge at sælge russiske oligarkers aktiver

Canada vil forsøge at indrette lovgivningen, så det bliver muligt at sælge russiske oligarkers beslaglagte aktiver i landet.

Tanken er at bruge pengene til at hjælpe Ukraine med at blive genopbygget efter de krigsskader og ødelæggelser, som de russiske invasionsstyrker har påført nabolandet.

Det siger Canadas udenrigsminister, Mélanie Joly, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Udtrykket oligark anvendes hyppigt om russere, der er blevet styrtende rige ved for eksempel at overtage statsejede virksomheder efter Sovjetunionens sammenbrud.

Canada kan blive det første af verdens store industrilande til at frasælge aktiver, som ejes af sanktionsramte russiske velhavere, og Canada opfordrer allierede til at gøre det samme.

- Der var et svagt led i vores sanktionspakke, nemlig regeringens mulighed for at være i stand til at sælge aktiver, der var beslaglagt, og bagefter anvende gevinsten til at kompensere ofrene for krigen i Ukraine, siger udenrigsminister Joly.

Hun oplyser ikke, hvor store aktiver russiske oligarker ligger inde med i Canada.

Men Ukraine får brug for mange milliarder for at komme på fode igen.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er der hidtil under krigen sket ødelæggelser for 600 milliarder dollar.

Det sagde Zelenskyj onsdag ifølge avisen The Guardian. Udtalelsen kom, efter at han på et møde med regionale myndigheder havde diskuteret, hvordan landet skal genopbygges efter krigen.

Onsdag annoncerede Canada nye sanktioner mod 203 politikere og embedsfolk fra Luhansk og Donetsk.

De to regioner i det østlige Ukraine har udråbt sig som selvstændige republikker med opbakning fra den russiske regering i Moskva.

Onsdag stod et enstemmigt canadisk parlament desuden bag en resolution, der kalder Ruslands handlinger i Ukraine for et folkedrab.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere medlemmer af parlamentet argumenterede for, at der var 'rigeligt med beviser for systemisk og omfattende krigsforbrydelser mod menneskeheden' begået af Rusland.