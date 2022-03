Center for fredsbevarelse nær Polen meldes angrebet af missiler

I Javoriv nær den polske grænse er Ukraines Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed (IPSC) søndag morgen angiveligt blevet bombet.

Det oplyser den militære administration i den vestlige by Lviv, skriver The Guardian. Centret, som træner soldater til fredsbevarende opgaver, ligger cirka 25 kilometer fra grænsen til Polen.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters det mest vestlige angreb i Ukraine, der endnu har været under den over to uger lange krig. Ifølge foreløbige oplysninger blev otte missiler affyret mod centret.

Der er ifølge Reuters ingen meldinger om døde. Det er endnu uklart, om der er sårede. Samtidig oplyser adskillige øjenvidner til BBC, at de har hørt eksplosioner i Lviv.

Tæt på Polen

Lviv ligger omkring 70 kilometer fra grænsen til Polen og cirka 50 kilometer fra Javoriv.

Det ukrainske nyhedsbureau Unian citerer desuden brugere på sociale medier, der fortæller, at de har hørt to kraftige eksplosioner i Lviv.

En journalist fra det tyske nyhedsbureau dpa oplyser, at eksplosionerne kunne høres på den polske side af grænsen. Lvivs borgmester, Andrij Sadovji, bekræfter, at IPSC er blevet angrebet af russiske styrker søndag morgen. Det skriver The Guardian.

Centret selv har endnu ikke bekræftet angrebet, men ifølge borgmesteren vil flere oplysninger blive offentliggjort senere på dagen.

Han opfordrer i samme ombæring vidner til ikke at offentliggøre billeder og videoer fra stedet.

Natten til søndag kunne lyden af sirener høres i næsten hver region af Ukraine. Det skriver avisen The Kyiv Independent.