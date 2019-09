Charlotte er på flugt fra orkanen

I store dele af den amerikanske østkyst holder man i disse dage vejret og holder tæt øje med vejrudsigterne, der skal komme med bud på, hvor den igangværende orkan Dorian bevæger sig henad.

Mens orkanen har tromlet hen over Bahamas med styrke fem, der er den højeste på orkan-skalaen, bevæger den sig langsomt mod Florida, hvor man med gru afventer uvejrets rasen.

Blandt dem, der befinder sig i orkanens mulige rute, er danske Charlotte Terna, der i ti år har boet i Deerfield Beach nord for Miami.

Hun er sammen med sin seksårige datter Samantha taget til Orlando, der ligger længere inde i landet. En tur, der har været planlagt længe, da de ville besøge Disney World, men foreløbig bliver de der indtil orkanen er overstået.

- Lige nu er vi bare i en venteposition, hvor vi ser, hvad der sker, siger hun til Ekstra Bladet.

Den voldsomme orkan som den så ud fra rummet tidligere mandag. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

Røde Kors-folk på hotellet

Selvom de har bevæget sig væk fra kysten, er det langt fra i komplet sikkerhed fra det forestående uvejr.

- Da vi kom tilbage til hotellet i går, lå der et brev om, hvad vi skulle gøre, hvis strømmen går. Og selv på vores hotel er der Røde Kors-medarbejdere alle vegne, siger 48-årige Charlotte Terna.

Hun fortæller, at hun selv er utryg over uvisheden, og at hun mest af alt er nervøs for sit hjem, der ligger på fjerde sal ud til kysten.

Hun forsøger dog at bevare roen af hensyn til sin datter.

- Jeg har fortalt hende, hvorfor vi ikke kan tage hjem lige nu. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at vise hende, at jeg er nervøs, siger hun.

Skræmmende fornemmelse

Rundt omkring i byen har den truende orkan dog sat sine præg.

Således bliver der i butikker og på tankstationer hamstret særligt vand og benzin, samt alle varer der kan holde sig uden et køleskab i tilfælde af, at strømmen skulle gå.

- Man mærker en meget underlig stemning omkring folk. Normalt er folk meget venlige og tænker på andre, men i sådan en situation her, kan man mærke, at folk tænker på sig selv og deres familier først. Hvilket jo er forståeligt nok, fortæller Charlotte Terna.

- Det er en lidt skræmmende fornemmelse. Der er kaos i alle forretninger, hvor man kan få vand eller benzin, siger hun.

Dorian ramte Bahamas med en voldsommere styrke, end man tidligere har målt, og samtidig bremsede vejrsystemet nærmest op og hærgede østaten. Selvom styrken mandag eftermiddag dansk tid er faldet til niveau fire, kan orkanen skabe store ødelæggelser i Florida og de øvrige østvendte stater, hvis ikke orkanen bevæger sig længere mod øst eller taber styrke.

- Vi holder følerne ude, og så tager vi tilbage til hotellet senere i dag og holder øje med, hvad der sker, lyder det fra danske Charlotte.