Chilensk kvinde på 111 år overlevede coronavirus

En chilensk kvinde på 111 år har overlevet at være smittet med coronavirus. Hun er dermed den ældste i Sydamerika, som har overlevet at være smittet.

Juan Zúñiga, der fylder 112 år i juli, blev raskmeldt den 10. maj. Hun var en af 25 personer, som blev smittet med Covid-19 på et plejehjem i hovedstaden Santiago, oplyser den statslige ældreforsorg, Senama.

Myndighederne mener at have haft held med en strategi, hvor beboere på plejehjem er blevet spredt for at skabe afstand mellem dem. Dette har været en medvirkende årsag til, at den 111-årige har overlevet.

Chile har 82.289 bekræftede coronatilfælde - det tredjehøjeste antal i Sydamerika efter Brasilien og Peru. Antallet af døde med coronasmitte i Chile er på 841.

I Spanien har en 113-årig kvinde, der menes at være den ældste nulevende person i landet, også overlevet coronavirusset.

Maria Branyas blev smittet i april på et plejehjem i byen Olot nord for Barcelona, hvor adskillige andre beboere døde af virusset, oplyste plejehjemmet den 12. maj.

Maria Branyas, der er mor til tre, var isoleret på sit værelse i flere uger, hvor kun én person i fuld beskyttelse måtte undersøge hende, oplyste den catalanske tv-station TV3.

Plejehjemmet huser lidt over 100 beboere, og adskillige af dem er døde.

Maria Branyas blev født 4. marts 1907 i San Francisco, USA, hvor hendes spanske far arbejdede.