CIA advarede Zelenskij: 'Russerne ville slå ham ihjel'

I januar 2022 blev der holdt et hemmeligt møde i Kiev, hvor CIA-direktøren William Burns advarede Volodomyr Zelenskij, den ukrainske præsident, om at russerne planlagde at slå ham ihjel.

I hvert fald ifølge den amerikanske dokumentarist Chris Wipples nye bog 'Kampen for hans liv: På indersiden af Joe Bidens Hvide Hus.'

- Efterretningerne var så detaljerede, at de (CIA, red.) hjalp Zelenskijs sikkerhedsstyrker med at forhindre to separate forsøg på at dræbe ham, står der i bogen.

Delte også andre informationer

Mødet fandt sted under en måned, før Rusland invaderede Ukraine.

På mødet delte William Burns også informationer om invasionen 24. februar 2022.

Business Insider skriver desuden, at det er sjældent, at USA deler efterretninger med så mange detaljer, at det kan tyde på, at de har været meget sikre på, at russernes hensigter faktisk var at slå Volodomyr Zelenskij ihjel.

Kan afgøre krigens udfald

De informationer, som blev delt på det hemmelige møde i Kiev, kan formentlig have været med til at afhjælpe, at Rusland ikke blot kunne indtage Ukraine på få dage, sådan som man måske først have troet.

Det har den norske efterretningsekspert Tom Røseth tidligere udtalt til Dagbladet.

- De troede, at krigen ville gå hurtigt og nemt for dem, og at det hurtigt ville føre til et regimeskifte i Kiev. De har ikke anerkendt den politiske udvikling i Ukraine de seneste otte år.

Tom Røseth udtalte yderligere, at William Burns informationer på det hemmelige møde kan have være med til at påvirke krigens udfald i sidste ende.