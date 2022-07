CIA afviser Putin-rygter: Ingen tegn på sygdom

Der er ingen efterretninger om, at Vladimir Putin skulle være ustabil eller ved dårligt helbred, melder CIA

CIA maner rygter om den russiske præsidents helbred i jorden.

Der er således ingen tegn på, at Vladimir Putin skulle være hverken ustabil eller syg.

Det oplyser William Burns, der er direktør for det amerikanske efterretningsvæsen, ifølge BBC.

Afviser rygter

Meldingen kommer efter, at der i længere tid har floreret spekulationer om præsidentens helbred i medierne.

De ubekræftede rygter har i særdeleshed gået på, at Putin skulle være syg af kræft. Men det er der altså ingen efterretninger, der kan bekræfte, udtalte CIA-direktør William Burns ved en sikkerhedskonference i delstaten Colorado onsdag.

- Der er mange rygter om præsident Putins helbred, men så vidt vi kan se, er han helt og aldeles rask, lød det fra CIA-direktøren.

CIA: 15.000 russere dræbt

Burns oplyste på konferencen, at USA anslår, at 15.000 russere er blevet dræbt i krigen i Ukraine indtil videre, og at 45.000 er blevet såret.

- Og ukrainerne har også lidt tab - sandsynligvis lidt mindre. Men I ved, stadig betydelige tab, tilføjede han uden at sætte tal på antallet af dræbte og sårede ukrainere.

Rusland klassificerer militære dødsfald som statshemmeligheder og har ikke regelmæssigt opdateret sine officielle tabstal under krigen.