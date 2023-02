CIA: Kina forbereder militær til invasion

Efterretninger fra USA's CIA viser, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, har beordret sit militær til at være klar til at invadere øen Taiwan i 2027.

Det siger CIA-direktør William Burns.

- Altså, det betyder ikke, at han (Xi, red.) har besluttet sig for at gennemføre en invasion i 2027 eller for den sags skyld på noget andet tidspunkt, men det er en klar påmindelse om alvoren af hans fokus og ambitioner, siger William Burns.

Meldingen fra Burns kommer under et foredrag på det prestigefyldte amerikanske universitet Georgetown University, som ligger i landets forbundshovedstad, Washington D.C.

- Vurderingen hos CIA er, at man ikke bør undervurdere præsident Xis ambitioner, hvad angår Taiwan, siger han.

Han tilføjer dog, at den kinesiske præsident formentlig er 'overrasket og nervøs' over Ruslands 'meget ringe præstation' og dårlige våbensystemer i invasionen af Ukraine og nu prøver at tage ved lære af det.

Rusland og Kina underskrev kort inden invasionen af Ukraine en samarbejdsaftale. Handelssamarbejdet har blomstret siden, ikke mindst fordi Rusland har været underlagt omfattende økonomiske sanktioner af vestlige lande.

Medie: CIA-direktør til hemmeligt møde i Ukraine

Invasionen af Ukraine skabte desuden frygt hos internationale observatører for, at Kina kunne udføre en lignende øvelse i Taiwan. Taiwan har sit eget demokratiske system, men Kina ser øen som en del af sit territorium.

De fleste vestlige lande anerkender dog Taiwan som en del af Kina under et-Kina-politikken - heriblandt Danmark og USA.

Kina har ikke villet fordømme Ruslands invasion af Ukraine, men det har alligevel holdt sig fra at forsyne Rusland med materiel støtte, som potentielt kunne udløse vestlige sanktioner mod Kina.

- Jeg tror, det ville være en fejl at undervurdere begge landes forpligtelse til samarbejdsaftalen, men det er heller ikke et venskab helt uden grænser, siger William Burns.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar sidste år. Særligt i sensommeren begyndte Kina at rasle med sablen omkring Taiwan, efter at den daværende formand for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, besøgte Taiwan.