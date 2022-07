USA anslår, at 15.000 russere er blevet dræbt i krigen i Ukraine indtil videre, og at 45.000 er blevet såret.

Det siger CIA-direktør William Burns onsdag amerikansk tid.

Ifølge Burns har Ukraine også lidt betydelige tab.

Næsten fem måneder efter at præsident Vladimir Putin gav ordre om at invadere Ukraine, er de russiske styrker på vej gennem Donbas-regionen i det østlige Ukraine og har besat omkring en femtedel af landet.

CIA-direktør William Burns, som onsdag taler ved en sikkerhedskonference i Aspen i delstaten Colorado, siger, at Ruslands fremskridt har haft store omkostninger.

- Det seneste estimat fra den amerikanske efterretningstjeneste er noget i nærheden af 15.000 dræbte russiske soldater og måske tre gange så mange sårede. Så et ganske betydeligt tab, siger han.

- Og ukrainerne har også lidt tab - sandsynligvis lidt mindre. Men I ved, stadig betydelige tab, tilføjer han uden at sætte tal på antallet af dræbte og sårede ukrainere.

Rusland klassificerer militære dødsfald som statshemmeligheder og har ikke regelmæssigt opdateret sine officielle tabstal under krigen. Ifølge det seneste tal fra den 25. marts var 1351 russiske soldater blevet dræbt indtil da.

I juni oplyste den ukrainske regering, at mellem 100 og 200 ukrainske soldater bliver dræbt om dagen.

Tidligere onsdag sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at de geografiske mål for Moskvas 'særlige militære operation' i Ukraine ikke længere er begrænset til den østlige Donbas-region.

De omfatter også andre territorier, sagde han uden at komme nærmere ind på, hvad det er for områder.

CIA-direktør William Burns mener, at det lader til, at den russiske hær har lært af sine fejl fra starten af invasionen, hvor russerne gik i stå midt i deres angreb på hovedstaden Kyiv.

- På en måde er det, det russiske militær har gjort, at trække sig tilbage til en mere behagelig måde at føre krig på. De bruger deres overtag og langtrækkende våben til at ødelægge ukrainske mål og kompensere for svagheder i mandskabet, som de stadig kæmper med, siger Burns.

Ifølge Sergej Lavrov vil de russiske mål i Ukraine blive yderligere udvidet, hvis Vesten giver langtrækkende våben til Ukraines regeringsstyrker.

