Civil henrettet af russerne: - Vi prøvede at stoppe ham

Det er svært at forestille sig, at det nogensinde kan blive normalt igen, når man har begravet fire og lejlighedskomplekset er nærmest helt ødelagt, forklarer en borger

Kælderen er fugtig og mørk med flere utætte vandrør. Sengene er presset sammen i to små rum, mens vand løber hen af gulvet, hvor bygningen flere steder har givet efter for de mange bombardementer af området. 51-årige Oleg Kuzmenko viser Ekstra Bladet rundt i den mørke kælder.

Den var hjem for ham og andre i opgangen gennem den russiske besættelse af byen Irpin tilbage i marts. De var bange for at gå udenfor og med god grund. I løbet af besættelsen blev deres lejlighedskompleks ramt, så store dele i dag er ubeboelige.

- På et tidspunkt ville russerne også ind i vores opgang. De smadrede en rude og bad os alle om at komme ud. Vi blev linet op på rad og række i kulden, blev beordret til at tage tøjet af. De kiggede efter tatoveringer, og de gennemsøgte det hele, siger Oleg Kuzmenko.

- De troede, at vi gemte på ukrainske soldater. Det gjorde vi ikke, men det havde de svært ved at tro på. Jeg tror, at vi var meget heldige, at de ikke skød os alle sammen. Vi blev forhørt af de reelle russiske sikkerhedsfolk, som var bedre, end andre enheder, siger han.

Oleg Kuzmenko viser rundt i kælderen, hvor de boede i flere under under den russiske besættelse. Foto: Stefan Weichert

To blev skudt

Efter en time i kulden uden tøj på fik beboerne lov til at gå ind igen. Her søgte de igen ly i den mørke kælder, der blev mere og mere klaustrofobisk under bombardementerne. Måske var det derfor, at en af beboerne efter nogle dage drak sig fuld og trodsede udgangsforbuddet. Han blev skudt lige ude foran opgangen af de russiske tropper.

- Vi prøvede at stoppe ham, men han ville bare ud, siger Oleg Kuzmenko.

En anden beboer forsvandt også, da han senere gik ud. Han blev fundet skudt i hovedet lidt derfra. Beboerne i opgangen siger, at de er sikre på, at russerne står bag.

- Vi aner slet ikke, hvad der skete med ham. Han var uden pung, dokumentation, mobil eller noget, da vi fandt ham. Han var blot i sit tøj. Det er forfærdeligt, siger Oleg Kuzmenko.

Da kom først ud og fandt dem et par dage efter. Det var så stort et chok for en af de ældre beboere, at han fik et hjerteanfald og døde ude foran opgangen, forklarer de lokale. Den historie har Ekstra Bladet også fået bekræftet af mandens datter Julia Kalmutska. Hun er i dag flygtet til Vestukraine - væk fra al døden og ødelæggelserne.

- Hans hjerte kunne ikke holde til at se det. Det blev bare for meget, forklarer hun.

Foto: Stefan Weichert

Begravede fire

I alt mistede tre livet i opgangen under den russiske besættelse af Irpin. Omkring 300 civile i Irpin har mistet livet ifølge byens borgmester Oleksandr Markushin.

- Da vi befriede området, fortalte vores beboere, at besætterne begyndte at splitte familier for at tage mænd væk og efterladte børn og kvinder. Mænd blev taget væk for at blive brugt til fangeudveksling. Dem, som russerne ikke kunne lide udseendet af, blev skudt, dem, der ikke ønskede at overgive sig, blev skudt. Det er fakta, sagde han tilbage i marts.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en liste over flere af de dødsfald, som fandt sted i Irpin og de nærliggende byer. Listen er ikke komplet, men rummer flere historier om, hvordan folk er blevet skudt eller sprængt i stykker af de mange bombardementer.

Lejlighedskomplekset her, hvor tre personer mistede livet, er kun en af mange. Oleg Kuzmenko hjalp med at begrave fire. Tre fra hans egen opgang og en i nærheden. De blev begravet i baggården ved legepladsen, da de ikke måtte gå væk fra komplekset. De kunne ikke vente længere med at begrave dem, da de var gået i forrådnelse.

Efter russerne forlod området er de så blevet gravet op igen og undersøgt af det ukrainske politi, før de endelig er blevet begravet på den lokale kirkegård.

