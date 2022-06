Civile fanget: Ingen vej ud

I uger har den ukrainske by Sjevjerodonetsk være et fremtrædende militært mål for Rusland.

Nu har russiske styrker ødelagt den sidste af tre broer, der fungerede som evakueringsrute for civile i byen, der er hærget af hårde kampe.

Det oplyser Serhij Hajdaj, der er guvernør i Luhansk-regionen, ifølge Ritzau.

Samtidig betyder ødelæggelsen af broerne, at der nu ikke kan leveres våben til byen.

Ruslands store interesse i Sjevjerodonetsk og den nærliggende by Lysychansk skyldes, at det kan give adgang til den østlige Luhansk-region, hvor russiske separatister allerede kontrollerer store områder.

Guvenøren oplyser på appen Telegram, at de civile, der befinder sig i byen 'lever under ekstremt vanskelige forhold'

Maksym Katerin står i gården til sit ødelagte hus, efter at hans mor og hans stedfar blev dræbt under beskydning i byen Lysychansk i den østlige region Donbas den 13. juni.

'Overgiv jer eller dø'

Sådan lyder budskabet til de ukrainske styrker fra en militær repræsentant for den pro-russiske gruppering i Donetsk ifølge BBC.

Rusland har en stor fordel, fordi de har let adgang til nye forsyninger af ammunition og våben, mens Ukraine må spare på krudtet, der skal fragtes 1000 kilometer fra den polske grænse.

- Vi havde været langt mere effektive til at afvise fjenden og befri ukrainsk land, hvis vi havde haft mere tungt artilleri, siger Yury Sak, rådgiver for Ukraines forsvarsminister.

Fortsætter under billedet...

Røg stiger fra byen Sjevjerodonetsk efter russiske angreb den 13. juni 2022.

Et satellitbillede viser den beskadigede Pavlograd-bro i den vestlige del af byen.

Et satellitbillede viser beskadigede jernbanebroer i den nordvestlige del af byen.

Rusland selv fortæller, at målet med indtagelsen af byen, er at beskytte de selverklærede folkerepublikker Donetsk og Luhansk.

- Generelt er beskyttelsen af ​​republikkerne hovedmålet for den særlige militæroperation, sagde Kreml-talsmand Dmitri Peskov, ifølge det russiske medie RIA Novosti.

Ifølge tænketanken Study of War tyder det på, at Rusland nu har indtaget 70% af byen, der oprindeligt havde over 100.000 indbyggere.