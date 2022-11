Civile flygter fra russiske bomber i Kherson

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Russiske bombardementer af den befriede ukrainske by Kherson har tvunget mange ukrainere på flugt.

- Det er trist, at vi må forlade vort hjem, nu hvor vi er frie. Men vi er tvunget til at tage væk på grund af bombardementerne, siger Jevhen Jankov til AP.

Jankov sidder i sin bil på vej væk fra byen i en lang række af lastbiler, varebiler og personbiler. En del af dem har anhængere eller trailere, som er fyldt med ejendele eller husdyr.

Russerne blev tvunget til at forlade Kherson. Fra stillinger på den anden bred af floden Dnipro fortsætter de dog med at bombardere byen.

- Vort nabolag stod i flammer. Alt brændte. Det var et helvede, siger Svitlana Romanivna, som sidder på bagsædet i Jevhen Jankovs bil.

En kvinde, der blev såret ved et russisk angreb, ligger i en ambulance i Kherson. Få uger efter befrielsen af den sydlige by Kherson er mange civile drevet på flugt af russiske bomber. Foto: Bernat Armangue/Ritzau Scanpix

Emilie Fourrey er nødkoordinator for Læger Uden Grænser i Ukraine. Hun siger til NTB, at også 400 patienter fra byens psykiatriske hospital er ved at blive evakueret.

Russernes bombardementer med artilleri og droner har de seneste dage været massive mange steder, men de har været særligt intense i Kherson.

Målene for angrebene er først og fremmest infrastruktur, men der er også meldinger om mange dræbte civile.

- Mindst 32 er dræbt i Kherson-området af russerne, siden de trak sig tilbage for to uger siden, siger ledelsen i Ukraines politi ifølge Reuters.

Reparationshold arbejder på højtryk for at udbedre skader på varme-, strøm- og vandforsyninger.

Søndag er der varslet både sne og kuldegrader døgnet rundt i hovedstaden Kyiv.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at Rusland forsøger at bruge vinterens kulde og mørke som 'et masseødelæggelsesvåben' ved at ødelægge Ukraines energiinfrastruktur.

Millioner af indbyggere er fortsat uden varme og elektricitet, efter de hidtil mest omfattende russiske luftangreb under krigen.

En strømleverandør sagde lørdag, at det kun var muligt at levere omkring tre fjerdedele af den strøm, som landet har behov for.

Borgmesteren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, sagde i weekenden, at omkring 3000 reparatører er i sving døgnet rundt i byen. De har foreløbig klaret at genoprette varmen til over 90 procent af byens bygninger, er meldingen.

En fjerdedel af indbyggerne mangler fortsat strøm.