Civile meldes dræbt under våbenhvile

14 civile er fredag dræbt i tyrkiske luftangreb og allierede oprøreres morterangreb nær byen Bab el-Kheir i det nordøstlige Syrien.

Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der følger situationen i Syrien.

- Luftangreb og morterangreb har dræbt 14 civile i Bab el-Kheir og nærliggende landsbyer, siger Rami Abdel Rahman, der leder Sohr.

Meldingen kommer, dagen efter at Tyrkiet indgik en aftale om våbenhvile og lovede at indstille kampene i det nordøstlige Syrien i fem døgn.

Tyrkiske soldater er set ved grænsen til den syriske by Tal Abyad. Foto: Ritzau Scanpix.

Den kurdiskledede styrke SDF, der var en vigtig allieret for USA i kampen mod Islamisk Stat, bekræfter, at der har været luftangreb og anden beskydning mod byen Ras al-Ain.

- Tyrkiet krænker våbenhvileaftalen ved at fortsætte med at angribe byen siden i aftes, skriver SDF-talsmand Mustafa Bali på Twitter.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, afviste tidligere fredag meldingerne om sammenstød som "spekulation og misinformation", skriver nyhedsbureauet dpa.

- Der finder ikke sådanne sammenstød sted, sagde han.

Se også: Journalist melder om skud i Syrien efter våbenhvile

USA's vicepræsident, Mike Pence, og udenrigsminister Mike Pompeo var torsdag i Tyrkiet for at forsøge at overtale præsident Erdogan til at indstille offensiven i det nordøstlige Syrien.

Der blev enighed om fem dages våbenhvile, som skal give kurdiske styrker mulighed for at trække sig tilbage fra et område langs grænsen, hvor Tyrkiet ønsker en sikkerhedszone.

Men Erdogan advarer fredag om, at han vil genoptage den tyrkiske offensiv mod de kurdiske styrker i Syrien, hvis de ikke trækker sig tilbage fra den såkaldte sikkerhedszone.

- Hvis løfterne holdes indtil tirsdag aften, er spørgsmålet om sikkerhedszonen løst. Hvis det slår fejl, vil operationen begynde i samme minut, som de 120 timer er gået, siger Erdogan på et pressemøde i Istanbul fredag.