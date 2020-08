CNN: Hele Libanons regering ventes at træde tilbage

Efter en enorm eksplosion og kraftig kritik af Libanons regering ventes det, at landets ledere træder tilbage. Det skriver CNN

Hele Libanons regering ventes mandag at træde tilbage, siger kilder i Beirut til den amerikanske tv-station CNN.

Adskillige ministre er gået af i de seneste døgn. Senest er finansministeren og justitsministeren trådt tilbage, rapporterer Reuters. Derudover er syv medlemmer af parlamentet trådt tilbage.

Ifølge det libanesiske tv-medie MTV News vil premierminister Hassan Diab tale til befolkningen 18.30 dansk tid.

Det sker, efter at landets dybe politiske og økonomiske krise er blevet forværret af en katastrofal eksplosion i Beiruts havn 4. august, hvor mindst 158 blev dræbt, og omkring 6000 blev såret.

Gået på gaden

I kølvandet på den dødelige eksplosion har borgere i Beirut været på gaden for at demonstrere mod regeringen. Blandt andet fordi eksplosionen blev udløst på et lager med sprængfarlig gødning opbevaret uansvarligt i en årrække.

Demonstranter er blevet mødt af tåregas fra regeringsstyrker.

Allerede siden oktober og længe før eksplosion var dannede Beirut rammen for flere massive statskritiske demonstrationer med vedholdende beskyldninger om udbredt korruption, magtmisbrug og ineffektivitet i landets politiske klasse.

Økonomisk krise

På mindre end ét år har landets valuta mistet 70 procent af sin værdi.

På grund af ødelæggelserne fra eksplosionen er 300.000 blevet fordrevet fra deres hjem.

Verdensbanken vurderer således, at mere end halvdelen af landets befolkning vil live i fattigdom i 2020.

Premierminister Hassan Diab fik magten i december. Holder CNN's nyhed stik, så skal landet ud og finde den tredje leder på mindre end et år.

