Colombia trækker oplysning om reddede børn tilbage

Skæbnen for fire børn, der forsvandt i Amazonas efter et flystyrt for over to uger siden, er stadig uvis. Onsdag meddelte Colombias præsident ellers, at de var fundet i live i junglen, men den udtalelse er nu trukket tilbage. Læs mere her

Colombias præsident, Gustavo Petro, trækker en oplysning tilbage om, at redningsmandskab har fundet fire børn i live efter et flystyrt.

Det skriver Petro på Twitter torsdag.

Onsdag meddelte han i et andet tweet, at fire børn, der har været savnet i mere end to uger efter et flystyrt i Amazonas-junglen i Colombia, er blevet fundet i live.

- Jeg har besluttet at slette det tweet, for det har ikke været muligt at få bekræftet oplysningen, skriver han torsdag.

- Jeg er ked af, at det skete. Militæret og oprindelige folks lokalsamfund fortsætter deres utrættelige eftersøgning efter at kunne give landet de gode nyheder, det venter på, skriver præsidenten.

Over 100 soldater og flere frivillige fra lokalsamfundet deltager i eftersøgningen af børnene.

De er i alderen 13, 9 og 4 år samt en baby på 11 måneder.

Annonce:

Den familie, der var om bord på det forulykkede fly, tilhører en af Colombias oprindelige folk, huitoto.

Flyet - der er af typen Cessna 206 - styrtede ned i Amazonas 1. maj og dræbte de tre voksne om bord.

Soldaterne fandt mandag og tirsdag ligene af piloten og de to voksne, der var om bord på flyet.

En af passagererne om bord var de fire børns mor.

Redningsarbejderne mener, at børnene har vandret rundt i junglen i den sydlige region Caquetá siden styrtet.

Tidligere onsdag sagde redningsarbejderne, at eftersøgningen ville blive intensiveret, efter at man havde fundet et læskur bygget af grene.

Redningsarbejderne har fundet en sutteflaske samt levninger af frugt.

På billeder offentliggjort af militæret kan man se en saks og et hårbånd ligge blandt grene på junglebunden.

Myndighederne er ikke kommet med en vurdering af, hvad der har forårsaget flystyrtet.

Piloten havde rapporteret om problemer med motoren bare minutter før, at flyet forsvandt fra radaren.

Det var lettet fra et sted i junglen og var på vej mod San Jose del Guaviare, en af hovedbyerne i Colombias Amazonas.

Gigantiske træer på op mod 40 meter, vilde dyr og voldsomme regnskyl gør efterforskningen svær. Redningsaktionen har fået navnet 'Operation Håb'.

Tre helikoptere blev brugt under eftersøgningen, heriblandt én, der via højttalere udsendte en besked fra børnenes bedstemor på huitotoernes sprog.