Coronadødsfald i Storbritannien stiger med 917

Antallet af døde som følge af coronavirus i Storbritannien er lørdag steget med 917, oplyser de britiske sundhedsmyndigheder ifølge AFP.

Dermed nærmer det totale antal af coronadødsfald på britiske hospitaler sig 10.000. Det samlede antal af dødsfald var lørdag på 9875.

Antallet af nye infektioner i Storbritannien er steget med 5234, hvormed Storbritannien har 78.991 bekræftede Covid-19-tilfælde, hedder det i sundhedsmyndighedernes daglige opdatering.

I England er antallet af coronadødsfald de seneste 24 timer steget med 823 til i alt 8937. Det oplyser de engelske sundhedsmyndigheder.

Det britiske sundhedsministerium siger, at 78.991 er testet positive for virusset. Det viser tal fra lørdag morgen klokken 10.00 dansk tid.

De, som er døde de seneste 24 timer, var mellem 11 og 102 år. 33 af dem havde ingen andre kendte sygdomme, oplyser myndighederne.

Antallet af omkomne i England var lørdag færre end fredag, hvor antallet af omkomne var på 866.

Storbritannien håber, at antallet af smittede og antallet af dødsfald er ved at kulminere, så en gradvis genåbning af samfundet kan overvejes.

Den britiske regering har opfordret alle borgere til at blive hjemme i påskeferien for at mindske smittespredningen.

Storbritannien har gennem de seneste tre uger skærpet restriktionerne.

Briterne er således blevet bedt om at blive indendørs, medmindre de skal købe ind eller træne - og det må de maksimalt gøre én gang om dagen.

Politiet har fået ordre om at give bøder til folk, der bryder restriktionerne.

Selv om regeringen har oplyst, at nedlukningen generelt bliver overholdt, så er befolkningens disciplin blevet testet af usædvanligt godt vejr over påsken.

Politiet har advaret om, at det derfor vil tage de nye beføjelser i brug i endnu højere grad.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er i bedring, efter at han har været indlagt siden mandag.

Torsdag kunne den coronasmittede premierminister forlade intensivafdelingen på St. Thomas-hospitalet i London. Han er dog stadig indlagt på hospitalet.