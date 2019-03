Cyklon rammer Australien og ventes at forårsage massiv skade

En cyklon er lørdag gået i land i det nordlige Australien med op til 250 kilometer i timen. Den forventes at forårsage massive skader i ødemark-delstaten Northern Territory.

Cyklonen, der har fået navnet Trevor, gik i land kort efter klokken 12.30 lokal tid sydøst for øgruppen Sir Edward Pellew Islands. Øgruppen ligger ud for byen Borroloola, der er blevet evakueret forud for cyklonens ankomst.

Godt 2000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i det sparsomt befolkede område nær grænsen mellem North Territory og delstaten Queensland som følge af kategori firecyklonen.

Borroloolas 1600 indbyggere er blevet evakueret. Det samme er flere aboriginals, der bor i fjerntliggende områder.

Det rapporterer den australske tv-station ABC.

Imens forbereder cirka 60 arbejdere fra McArthur River-minen sig på, at cyklonen passerer dem i løbet af weekenden.

Beredskabspersonale, fly og helikoptere er sat på standby i Darwin cirka 970 nordvest for minen. De står klar til at hjælpe, når det voldsomme vejrsystem passerer.

Australiens Meteorologiske Institut advarer om vindstød på op til 250 kilometer i timen. Samtidig forventes op mod 200 millimeter regn i løbet af lørdag.

Myndighederne har erklæret undtagelsestilstand i det pågældende område.

Ifølge operationschef Travis Wurst fra politiet i Darwin vil lokalsamfundene omkring Carpentariabugten opleve ødelæggende vinde, allerede timer inden at orkanen rammer.

Cyklonen er på størrelse med delstaten Victoria. Cyklonens øje alene er 30 kilometer på tværs.

- Dens størrelse er en af grundene til, at vi allerede begyndte at evakuere folk tidligere på ugen, siger Travis Wurst ifølge lokalavisen Katherine Times.

- Ødelæggende vinde og regnmængder på op mod 200 millimeter om dagen betyder, at der er risiko for oversvømmelser, tilføjer han.

Direktøren for nødberedskabet i Northern Territory, Jason Collins, oplyser, at enhver, der befinder sig i Trevors bane, skal have forsyninger til mindst tre dage. Samtidig skal man søge ly og holde sig væk fra vandveje.

Jason Collins advarer også om, at det er for sent at forsøge at forlade området.

- Vend om. Lad være med at drukne. Vi er der måske ikke til at redde dig, siger Collins til det australske nyhedsbureau AAP.

Ifølge politiet i Northern Territory nægter seks mennesker i Borroloola at lade sig evakuere.

Også i det vestlige Australien er en cyklon på vej. Her gælder det cyklonen Veronica, der har kurs mod regionen Pilbara i delstaten Western Australia.

Veronica ventes at gå i land sent lørdag aften eller tidligt søndag morgen med vindstød på op til 165 kilometer i timen. Myndighederne frygter, at den kan medføre bølger på op til fire meter og katastrofale oversvømmelser i kystbyen Port Hedland.

Der bor omkring 4000 mennesker i Port Hedland.