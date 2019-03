Cyklons hærgen påvirker 531.000 mennesker i Mozambique

Antallet af døde efter en voldsom cyklon i Mozambique fortsætter med at stige.

Søndag oplyser landet miljøminister, Celso Correia, at 446 mennesker har mistet livet. Det er cirka 40 flere ofre end tidligere oplyst.

Derudover er det ifølge myndighederne skønnet, at 531.000 personer er berørt af cyklonens hærgen. Celso Correia fortæller, at 110.000 af dem bor i lejre i landet på grund af ødelæggelserne.

Cyklonen Idai ramte Mozambique for en uge siden med vindstød på op mod 170 kilometer i timen, inden den fortsatte sin ødelæggende færd mod Malawi og Zimbabwe.

Den gik i land i havnebyen Beira.

I Zimbabwe har uvejret ligeledes kostet mange mennesker livet, men det præcise antal er endnu uklart.

FN's migrationskontor sætter dødstallet til 259, mens agenturet for koordinering af nødhjælp, OCHA, opgør dødstallet til 154.

Det var ikke umiddelbart muligt at få kontakt til myndigheder i Zimbabwe.

I Malawi er 56 mennesker omkommet på grund af cyklonen og de voldsomme regnskyl, den har medført.

I alle tre lande har redningsmandskab sammen med de overlevende gravet gennem mudder og murbrokker i et forsøg på at finde flere overlevende.

Både myndigheder og hjælpeorganisationer har sat en større indsat i gang for at sikre, at folk har tag over hovedet samt mad og vand.

Mozambiques miljøminister sagde lørdag, at omkring 1500 mennesker havde akut behov for at blive reddet fra træer og tagtoppe, hvor de havde søgt tilflugt fra oversvømmelserne.

Søndag sagde han, at dette tal var faldet markant, men uden at oplyse en årsag.

Oversvømmelserne medfører øget risiko for, at sygdomme som kolera kan sprede sig.