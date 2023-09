Da krigen brød ud drog succestræner til fronten

(Ekstra Bladet, Ukraine): 57-årige Juri Vernydub var rystet, da nyheden om Ruslands invasion af Ukraine tikkede ind på telefonen den 24. februar sidste år. Cheftræneren skulle senere på dagen lede fodboldholdet Sheriff Tiraspol, der holder til i den pro-russiske udbryderregion Transnistrien i Moldova, mod Sparta Prag i en Europa League-kamp på udebane.

Men det var svært at holde fokus, mens de russiske kampvogne væltede ind i Ukraine.

- Jeg mærkede en følelse af, at jeg måtte gøre et eller andet. Min familie og alle mine venner var i Ukraine, så jeg sagde mit job op og drog afsted til Ukraine dagen efter og meldte mig til militæret, forklarer Juri Vernydub, der ingen militærerfaring havde.

Foto: Stefan Weichert

- Venner og kammerater spurgte: Hvorfor gør du det? Hvorfor bliver du ikke bare i dit arbejde? Tage mine slægtninge og venner med til Tiraspol?

- Hver person vælger sin egen vej. På det tidspunkt var det vigtigste for mig at vende tilbage til Ukraine, siger Juri Vernydub, der i fodboldklubben Sheriff Tiraspol havde nydt stor succes med store sejre i Europa blandt andet mod Real Madrid.

FC Kryvbas, der er juri Vernydubs nuværende hold, håber på en placering i toppen i denne sæson. Sidste år blev de nummer syv. Foto: Stefan Weichert

Blev cheftræner igen senere

Juri Vernydub blev en del af en artillerienhed og kæmpede ved fronten i Sydukraine, hvor russerne gjorde store fremskridt i dagene efter invasionen. Det var en meget anderledes tilværelse, hvor fodbolde og taktikmøder var erstattet af død og ødelæggelse.

- Vi trænede ikke meget, blot i tre dage, og så blev vi overført til fronten… Vi måtte straks i gang med at lære, hvordan vi skulle opføre os i en krig, siger han.

Juri Vernydub forklarer, at han har lært meget i hæren. Blandt andet om at holde sammen på hinanden, hvilket han også kan bruge som cheftræner. Privatfoto

Ekstra Bladet møder Juri Vernydub i byen Kryvyi Rih i Sydukraine. Efter de hårde kampe i foråret sidste år, blev Juri Vernydub i løbet af sommeren præsenteret som cheftræner for fodboldklubben FC Kryvbas, der spiller i den bedste række i Ukraine.

Han er dog stadig en del af hæren og kan blive indkaldt til fronten med kort varsel. Han er både soldat og cheftræner på samme tid. En mærkelig kombination, erkender han.

Træningen hos FC Kryvbas starter, som den gør i tusindvis af andre klubber, med at strække ud. Foto: Stefan Weichert

- Jeg meldte mig ikke ud af hæren… Til enhver tid, når som helst, kan de ringe og sige, at jeg skal møde op. Tage en militæruniform på og tage afsted, siger Juri Vernydub, der nu også hjælper med at samle penge ind til hæren, mens han arbejder som cheftræner.

- Som man siger, hvad der sker, vil ske… Nu arbejder jeg her, men hvis jeg bliver indkaldt, stiller jeg ingen spørgsmål. Jeg er slet bekymret. Jeg mener, at enhver mand, der virkelig er ukrainer og ønsker, at vi skal opnå sejr så hurtigt som muligt, bør melde sig.

Svært at være cheftræner nu

Det kan virke normalt på træningsanlægget, men ofte skal spillerne tage i bomberum, når sirenen lyder over byen. Foto: Stefan Weichert

Juri Vernydub ser til, mens spillerne fra FC Kryvbas varmer op på træningsbanen. Han dirigerer spillerne og retter til for at holde intensiteten oppe. På trods af krigen spilles der stadig fodbold i Ukraine, men meget er anderledes. Der er ingen tilskuere til kampene, og spillerne skal forlade træningsbanen og gå i beskyttelsesrum, når siren lyder over byen.

Kryvyi Rih, hvor holdet holder til, er ofte udsat for russiske missilangreb.

- Da vi startede mesterskabet, spillede vi stort set ikke hjemme her i Kryvyi Rih. Der var tre steder i Ukraine, hvor vi kunne spille: Kiev, Lviv og Uzhgorod. Hele mesterskabet fandt sted de tre steder, siger Juri Vernydub, der nu har fået lov til at spille på hjemmebane.

- Det eneste meget ubelejlige er, at kampen stoppes, når der er sirener, og alle skal gå i beskyttelsesrum, siger cheftræneren, der tidligere har været med til at slå kongeklubben Real Madrid i Champions League, da han var cheftræner for Sheriff Tiraspol.

Tænker kun på her og nu

Kryvyi Rih er en by fuld af industri, og der er mange miner. De kan ses fra træningsanlægget. Foto: Stefan Weichert

Det er svært for Juri Vernydub at se meget længere end et par uger frem. Krigen har kastet en skygge af usikkerhed over Ukraines fremtid, og han tænker derfor ikke på, hvad der skal ske om en årrække, men blot på hvordan det går ved fronten lige nu.

- Det er meget vanskeligt at presse russerne væk, men jeg tror alligevel, at vi vinder. Det kræver tålmodighed. Det er ikke så hurtigt og nemt, som vi håbede. Hver dag dør vores venner, brødre og slægtninge, som giver deres liv for vores frie Ukraine. Men vi vinder alligevel. Jeg tror, hvis ikke i år, så næste år, siger Juri Vernydub.

Sport er politik

Privatfoto

Juri Vernydub har i sin professionelle karriere som fodboldspiller blandt andet spillet for den russiske klub Zenit, der holder til i Sankt Petersborg. Som cheftræner har han, været cheftræner for Sheriff Tiraspol i den prorussiske udbryderregion Transnistrien, og cheftræner for FC Shakhtyor Soligorsk i Belarus. Ingen af landene er demokratier.

Tidligere mente Juri Vernydub, at sport og politik kan adskilles. Han har ændret holdning.

Foto: Stefan Weichert

- Jeg forstår ikke, når folk siger, at sport og politik kan adskilles. Det kan det ikke. Jeg forstår ikke, at UEFA og FIFA nu er sponsoreret af russiske Gazprom. Jeg forstår, at der er mange penge i det, men det er blodpenge. Ukrainernes blod. Georgiernes blod, siger han.

- Russerne gør det ikke kun med Ukraine. Først var der en konflikt mellem Aserbajdsjan og Armenien, tilbage i 1990'erne, derefter Georgien - Abkhasien, Transnistrien - Moldova. Nu er det Ukraine. I morgen kan det ske for de baltiske lande. I overmorgen kan det samme ske for Moldova. Det hele er politik, siger Juri Vernydub.

