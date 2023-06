Dæmning sprængt: Zelenskyj indkalder til krisemøde

Alarmerne bimler og bamler i Ukraine, efter at russiske styrker angiveligt har sprængt dæmningen Nova Kakhovka.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj har indkaldt til krisemøde i forbindelse med eksplosionen, siger Ukraines sikkerhedschef, Oleksij Danilov, på Twitter.

Evakueringen af området er allerede indledt.

- Vandet vil nå et kritisk niveau om fem timer. Evakueringen er begyndt, siger guvernør Oleksandr Prokudin i en video på Twitter.

Zeleskyj kalder angrebet for terror og siger i samme forbindelse, at alle funktioner for nu er oppe at køre, samt at han har indkaldt det nationale sikkerheds- og forsvarsråd.

Vedlagt præsidentens tweet er en video, der viser massive ødelæggelser på dæmningen.

Annonce:

Det er blandt andet militæret, der hjælper med at evakuere civile fra området, der står til at kunne blive komplet oversvømmet, hvis hele dæmningen bryder sammen.

Billeder af dæmningen, der er taget med satellit via Maxar, viser tilsyneladende, hvordan vandet fosser gennem den sprængte dæmning.

Mens ukrainerne kalder det et angreb fra russisk side, siger en russisk borgmester ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at der er tale om en terrorhandling.

Omfanget uvist

Det er endnu ikke til at sige, præcis hvor store skaderne er, men en embedsmand har ifølge Reuters sagt, at der for nu ikke er tegn på, at det nærliggende atomkraftværk vil tage skade.

Men med de stigende vandmasser og risikoen for, at skaderne på dæmningen bliver større, holder ukrainerne øje med situationen.

Ifølge Tass er dæmningen kollapset som følge af eksplosionen.

Går vandet i Dneprfloden over sine bredder, kan det få ødelæggende konsekvenser for området og civilbefolkningen i nærheden.

Opdateres ...