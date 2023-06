Dæmningskollaps: Flydende miner udgør 'stor fare'

Videoer viser, hvordan vandstanden i Dnepr-floden er gået over sine breder, efter at Nova Kakhovka - dæmningen er blevet sprængt i stykker. Ukrainske myndigheder meddelte tidligere tirsdag, at omtrent 16.000 mennesker bor i det berørte område

600 kvadratkilometer står under vand i Kherson-regionen i Ukraine som følge af sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen.

Og som om vandmasserne ikke var farlige nok, er der nu også risiko for, at vandet har taget landminer med sig.

Det skriver BBC.

Ifølge Nataliya Humeniuk, der er talsperson for det ukrainske militærs sydlige afdeling, har mange miner i russiskstyrede områder revet sig løs og er blevet til 'flydende miner'.

Ifølge russiske sikkerhedsstyrker er over 14.000 huse oversvømmet som følge sprængningen, oplyser det russiske nyhedsbureau Tass. Foto: Ritzau Scanpix

Springer ved kollision

- De udgør en stor fare, siger hun til ukrainsk tv ifølge BBC og forklarer, at der er stor sandsynlighed for, at de springer, hvis de kolliderer eller rammer murbrokker.

Røde Kors har også udtalt til det engelske medie, at månedsvis kortlægning og markering af miner er gået tabt.

- Vi ved, hvor faren lå, nu aner vi det ikke, siger Erik Tollefsen, der er leder af Røde Kors' våben-kontamineringsenhed.

- Det eneste, vi ved, er, at strømmen har taget dem med.

Tre døde

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen af den enorme Nova Kakhovka-dæmning. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt den.

Indtil videre er mindst tre mennesker døde som følge af de oversvømmelser, der er fulgt efter ødelæggelsen af dæmningen.

Den gennemsnitlige vandstand er torsdag morgen 5,61 meter, oplyser guvernøren, Oleksandr Prokudin, og indtil videre 6300 personer blevet evakueret fra begge sider af floden.