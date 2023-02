Danmark giver 125 millioner kroner i støtte til Yemen

Danmark donerer 125 millioner kroner til humanitær støtte i Yemen.

Det siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S), til Ritzau.

Det sker på baggrund af borgerkrigen i landet, som har efterladt en tredjedel af borgerne afhængige af nødhjælp.

- Yemen oplever desværre en af de allerværste humanitære kriser på planeten. Det er en krig, der har stået på i otte år. Det betyder også, at den desværre er blevet lidt glemt mange steder, siger Dan Jørgensen.

Ministeren har mandag været til donorkonference i Genève, hvor han annoncerede planerne om yderligere støtte til Yemen.

- De penge, vi giver, skal primært gå til at sikre adgang til rent vand og til at få mad ud til de mennesker, der sulter i dag, siger Dan Jørgensen.

Annonce:

Derudover skal pengene gå til sundhedsydelser og en særlig indsats for at beskytte de mest sårbare grupper, børn og kvinder.

Ifølge ministeren er de i dag særligt udsatte, når det kommer til overgreb og med hjælp fra donationerne, skal forskellige FN-organisationer arbejde på at mindske dette og beskytte de udsatte.

De selvsamme organisationer er fysisk til stede i Yemen, og de skal også hjælpe yemenitter med at få tag over hovedet.

Det er ikke kun krig, der volder borgerne problemer. Klimaforandringer har ramt landet og bragt både tørke og oversvømmelser med sig.

Siden borgerkrigen brød ud i 2015, har Danmark i alt støttet med 1,26 milliarder kroner, hvor de 125 millioner kroner nu lægges oveni.

I krigens løb er over 11.000 børn blevet dræbt ifølge Unicef, og det anskydes af FN, at over 150.000 mennesker er dræbt som følge af krigen.

Houthi-oprørerne, som støttes af Iran, udgør den ene part i den komplekse borgerkrig. På den anden side af konflikten står Yemens regering. Den bliver støttet af koalitionen, som Saudi-Arabien står i spidsen for.