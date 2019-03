Danmark sender udstyr til Mozambique for at rense drikkevand

Den tropiske cyklon Idai har medført, at et område i Mozambique på størrelse med Sjælland er ramt af oversvømmelser.

Det er gået ud over landets infrastruktur og vandforsyning, og nu mangler 1,5 million mennesker rent drikkevand.

Derfor sender Beredskabsstyrelsen i Danmark over de næste dage vandrensningsudstyr, som kan levere op mod 220.000 liter rent vand i døgnet, og i alt 13 eksperter til landet.

Når udstyret er sat op, forventes det at kunne levere op mod 220.000 liter rent drikkevand i døgnet, fortæller sektionsleder i Beredskabstyrelsen Jan Gert Olsen.

Han er teamleder på opgaven og er lørdag eftermiddag rejst til Mozambique.

- Når man har en oversvømmelseskatastrofe, er nogle af de mest hyppige sygdomme difteri og kolera og andre vandbårne sygdomme. Jo mere rent vand der er, jo større chance er der for, at befolkningen ikke bliver syge, siger Jan Gert Olsen.

Missionen forventes at vare tre til fire uger, og de danske udsendte bliver sendt afsted i tre hold.

Første hold med Jan Gert Olsen er rejst til Mozambique som de første for at finde ud af, hvad der er behov for.

Søndag kommer seks ekstra mand. I blandt dem er vandrensningsteknikere og en katastrofemediciner, fordi de udsendte fra Beredskabsstyrelsen skal have mulighed for behandling, hvis de kommer til skade.

Materialet bliver sendt afsted mandag morgen med en fragtleder fra Billund.

- Det første, vi gør, når vi lander, er at finde et sted at bo, skaffe en masse lastbiler, og så skal vi have kontakt til de lokale myndigheder for at finde ud af, hvor der er mest behov for hjælp, siger Jan Gert Olsen.

Opgaven udføres på baggrund af en forespørgsel fra EU og finansieres af Udenrigsministeriet.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) forventer, at flere danske bidrag vil blive sendt til det katastroferamte område.

- Mangel på rent drikkevand er et kæmpe problem, så der er virkelig tale om en livreddende indsat, som vi fra dansk side er med til at bidrage til, siger hun.

- Jeg er ret overbevist om, at det vil komme på tale at komme med yderligere danske bidrag.

Det officielle dødstal i Mozambique er steget til 417 efter cyklonen, meddeler landets myndigheder lørdag.

Cyklonen ramte Mozambique med vindstød på op mod 170 kilometer i timen, inden den fortsatte sin ødelæggende færd mod Malawi og Zimbabwe.

Se også: Forældre leder desperat efter deres børn i Mozambique

Se også: 550 er dræbt efter cyklon har hærget flere afrikanske lande