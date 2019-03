Danmark støtter svensk ønske om tribunal for syrienkrigere

Danmark støtter op om svenske bestræbelser på at etablere en form for tribunal, der kan retsforfølge personer mistænkt for krigsforbrydelser i Syrien.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter et møde med den svenske statsminister, Stefan Löfven, onsdag.

- Ingen af os ønsker dem tilbage. Men vi ønsker heller ikke, at det bliver vilkårligt, om de retsforfølges, siger Løkke.

- Jeg er meget inspireret af svenske tanker om et internationalt samarbejde, tilføjer Løkke og understreger, at det ikke bliver enkelt at stable en domstolslignende instans på benene.

Löfven, hvis regering blandt andet har taget spørgsmålet op i FN, forklarer, at arbejdet kun er i sin begyndelse.

- Det bliver ikke let, siger han.

- Men vi har ikke tænkt os, at de, der begået så grusomme forbrydelser mod menneskeheden, bare skal gå fri.

Ifølge PET er mindst 150 personer siden 2012 rejst fra Danmark til Syrien og Irak. Omkring en tredjedel er kommet hjem til Danmark.

Indtil et internationalt tribunal engang måtte være en realitet, er den danske linje ifølge statsministeren følgende:

- Vi gør ikke noget aktivt for at få fremmedkrigere hjem. Men vender de hjem, skal vi gribe hårdt ind og retsforfølge.

- Det værste, der kan ske, er, at vi ikke får greb om de her mennesker, siger Løkke.

- Så vil vi have mennesker med dansk pas, men med et helt andet værdisæt, der udgør en trussel.