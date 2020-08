Danmark vil bidrage til at finde sårede i Beiruts murbrokker

Danmark er i gang med at undersøge, hvordan man bedst muligt kan hjælpe Libanon, hvor en eksplosion tirsdag i hovedstaden, Beirut, har medført voldsomme ødelæggelser og mindst 100 dødsfald.

Det oplyser udviklingsminister Rasmus Prehn (S).

- Vi har parter, blandt andet Røde Kors, som vi arbejder tæt sammen med, som er til stede i Beirut. Og vi forstår på dem, at der her og nu først og fremmest er brug for hjælp til det, de kalder 'search and rescue'.

- Det er, at man er rundt i murbrokker og kigger efter, om der er mennesker, der ligger i klemme og så videre, siger Rasmus Prehn.

Han oplyser, at der senere onsdag bliver taget stilling til, om der skal doneres ekstra beløb til Libanon på grund af eksplosionen og de medfølgende skader.

En stor eksplosion tirsdag eftermiddag har efterladt dele af Beirut i ruiner og kostet mindst 100 mennesker livet. Omkring 4000 er meldt såret.

Mange personer savnes stadig, og redningsarbejdere har travlt med at lede efter overlevende blandt murbrokker og ødelagte bygninger.

Ifølge Rasmus Prehn er der international interesse i at holde hånden under Libanon. Foruden Danmark har blandt andet Frankrig og Tyskland meldt, at de er klar til at hjælpe Libanon.

- Libanon er mere eller mindre i knæ både sundhedsmæssigt og økonomisk. Derfor er der kæmpestor interesse i at hjælpe, i forhold til at sikre at samfundet ikke kollapser, siger Rasmus Prehn.

Ifølge Danmarks ambassadør i Libanon, Merete Juhl, kunne eksplosionen nærmest ikke være kommet på et værre tidspunkt for landet.

- Den her eksplosion kommer på et tidspunkt, hvor landet er i dyb økonomisk krise. Vi har set et nærmest økonomisk kollaps de seneste par måneder, hvor halvdelen af befolkningen er røget ud i fattigdom.

- Det kommer i en svær kontekst, hvor sådan en massiv ødelæggelse næsten er helt utænkelig vanskelig at håndtere.

- Jeg kan se, at mange lande allerede har meldt sig til at hjælpe Libanon med at komme ovenpå igen, og det kommer der helt sikkert til at blive brug for, siger Merete Juhl.