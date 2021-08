Dansk-afghaner: - Det hele er spildt

Taliban har ikke haft så tung en kontrol over Afghanistan siden invasionen i 2001. Ahmad Walid Rashidi flygtede til Danmark som 10-årig, og han frygter, at 20 års arbejde i landet - inklusive hans egne ofringer - er gået til spilde

- Jeg har mistet mit ben og min familie for ingen verdens nytte. Mine ofringer går til spilde.

Det fortæller dansk-afghanske Ahmad Walid Rashidi. Han var blot fem år gammel, da han mistede sit venstre ben, sin far og sin storebror efter bombeangreb i Kabul. Fem år efter flygtede han til Danmark med sin mor og sine søskende.

Afghanistan er på nippet til en borgerkrig, da den islamistiske oprørsgruppe Taliban har taget kontrol over mere end halvdelen af landet de seneste uger - og de er ikke interesseret i en løsning med den siddende regering.

Talibans fremmarch i Rashidis tidligere hjemland har skabt, hvad han selv beskriver som, 'en orkan inde i ham'. Han har kæmpet for et bedre Afghanistan siden han var 15 år, og det ser ud til at være spildt nu.

Ofringer har ikke været nok

Rashidi kan fortælle, hvordan han græd under fredsforhandlingerne mellem den afghanske regering og Taliban, da det gik op for ham, at de skændtes om de samme ting som for 20 år siden.

- Det gør rigtig ondt at se historien gentage sig. Børn og kvinder, der befinder sig i Kabul, mister lemmer. Det er min egen barndom, jeg kigger på. Alt, hvad jeg har ofret, har ikke været nok, fortæller han.

Ahmad Walid Rashidi står bag organisationen Free Movement, som skal hjælpe unge afghanere ved at styrke deres selvopfattelse, værdighed og borgerrettigheder. Det endelige mål er at realisere drømmene og håbet om et bedre Afghanistan. Men også det arbejde kan være for ingenting.

- Alt mit arbejde går til spilde. Mit Free Movement-projekt skal afvikles. Det er fandme synd, når man tænker på, hvor langt vi er nået, og hvor mange vi har hjulpet, siger han.

Ikke overrasket over situationen

Ahmad Walid Rashidi står tilbage med en følelse af magtesløshed, men han er ikke overrasket over, at situationen i Afghanistan ser ud, som den gør.

Han fortæller, at historien om, at det hele går galt, når Vesten trækker sig, er forkert.

- Hvad havde man forestillet sig? Vesten har i 20 år samarbejdet med krigsherrer, korrupte politikere, banditter og narkobaroner. Det er jo klart, at det ender, som det gør, siger han.

Rashidi fortæller også, at mange af de personer, som Vesten har allieret sig med i Afghanistan ville blive anholdt, hvis de betrådte europæisk jord.

- De her krigsherrer er eftersøgt for forbrydelser mod menneskeheden. Mange af dem kan aldrig forlade Afghanistan, siger han.

Har gjort alt

Den orkan, som Ahmad Walid Rashidi sidder med i kroppen, har tynget ham de seneste dage. Han beskriver, at følelsen af ikke at have ofret nok, er noget af det hårdeste, han har oplevet.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har endda tilgivet manden, der spræng mit ben af, i håbet om det kunne starte en forsoningsproces i Afghanistan. Det er nu også spildt, fortæller han.

Taliban har de seneste uger erobret vigtige byer og grænseovergange, og amerikanske efterretninger siger, at den islamistiske oprørsgruppe kan være blot 90 dage fra at erobre Kabul.