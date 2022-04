Dansk hotelejer hjælper russere: 'Idiot'

Lige nu bor 438 russere til nedsat pris eller helt gratis på Toke Terkelsens 13 hoteller i Phuket i Thailand.

Og det må siges at være en sag, der deler vandene blandt danskerne i Tokes Facebook-indbakke.

Han bliver kaldt både 'idiot' og 'naiv', og flere beskylder ham for at legitimere Ruslands invasion af Ukraine ved at hjælpe russerne, der burde 'smage samme helvede som Ukraine'.

Samtidig tilbyder andre donationer, hvis de strandede gæster løber tør for penge til mad, kalder ham en folkehelt, eller at de vil booke et af hans hoteller i fremtiden.

Frygter, at de sendes i krig.

De fleste af beboerne er unge mænd, der fortæller Toke, at de frygter at blive sendt i krig, hvis de rejser tilbage til Rusland.

- De fortæller mig, at deres venner, som er rejst hjem, bliver hentet af militæret og sendt direkte i krig. Det kan jeg ikke sende dem tilbage til, fortæller hotelejeren til Ekstra Bladet.

Flere var allerede i Thailand, før krigen brød ud for 42 dage siden. Livet er alligevel blevet en del sværere for russerne i udlandet.

For grundet Vestens sanktioner mod Rusland kan russerne hverken betale med kreditkort eller kryptovaluta. De skal i stedet sende kortoplysninger til kinesiske selskaber, der sender pengene via Western Union mod høje gebyrer.

- Vi har en flok unge, der er vildt frustrerede og tæt på at løbe tør for penge, fortæller Toke.

- Jeg tjener ikke en krone på det her. Hver gang vi kan hjælpe én med at blive i Thailand, er der én mindre, Putin kan sende i krig.

Familier tror ikke på, der er krig

Tidligere var der flere end tusind russere på hotellerne, men mange kvinder og børn er rejst tilbage.

De russiske hotelgæster vil ikke længere lade sig interviewe af medier, fordi de frygter, at den russiske regering vil straffe dem, når vender hjem.

Vladimir Putin har ifølge Reuters truet pro-vestlige russere, og Rusland har åbnet flere straffesager mod personer, de mener har spredt 'falske nyheder'.

Når de russiske turister fortæller deres familier, hvorfor de ikke kommer hjem, ved familien ofte ikke, at Rusland er i krig.

- To brødre, der blev interviewet af den engelske TV-kanal BBC, taler ikke med deres far mere. Han tror simpelthen ikke på, at der er krig. Han tror, de lyver for ham.

Hotelområdet i Phuket er kendt som et ferieparadis med sol og sandstrand, men stemningen er bestemt ikke sådan.

- De skammer sig dybt. De er flove over at være russere, og de fleste lyver, hvis de bliver spurgt, hvor de er fra.

- Det er bare mennesker. De støtter ikke krigen og ønsker slet ikke at deltage i invasionen. Jeg forstår simpelthen ikke kritikken.