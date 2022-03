Dansk krigsfotograf: Russerne er skånselsløse

- Det er en meget gammeldags krigsførelse. Det er, som om at når de ikke lykkes med deres umiddelbare mål, så begynder man at bombe civile. Skånselsløst.

Således beretter fotograf Jan Grarup, der indtil søndag befandt sig i det sydlige Ukraine i Mykolaiv, hvor han kunne fortælle om en by med daglige angreb og lighuse fyldt med soldater og civile.

Han beskriver byen som en strategisk vigtig havneby for både russere og ukrainere, da den er beliggende ved Sortehavet mellem Odessa og Kherson.

Det er den absolutte frontlinje, og russiske tropper stod blot en kilometer fra ham og Eddy van Wessel - Jan Grarups kollega.

Tab der kan mærkes

Den erfarne fotograf, der har dækket væbnede konflikter de sidste 30 år, fortæller, hvordan den ukrainske hær forsvarer sig mod en hidsig russisk offensiv, der ikke holder igen med angrebene på andet end militære mål.

- Forleden fotograferede jeg en skole for helt små børn, som var tom, men hvor russerne havde ramt en rutsjebane med en mortergranat. Russerne går efter civile mål, skoler, børnehaver, universiteter og beboelsesområder, hvor der kun er civile. Hvor der ikke er skyggen af militær aktivitet.

- Det er klassisk russisk militærtaktik, som jeg har oplevet mange gange før. Det er utroligt omkostningsfuldt for civilbefolkningen på alle måder, siger Jan Grarup.

Hårdføre ukrainere

Jan Grarup fortæller, at byens lighus er fyldt for længst. Han siger, at ukrainerne har taget to store garager i brug til de nu livløse mennesker, der er endt som ofre for krigsførslen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et improviseret lighus i byen Mykolaiv i det sydlige Ukraine. Foto: Jan Grarup

- Cirka 60 procent af de døde i lighusene er soldater, og de sidste er civile. Det er unge og gamle. Den anden dag var vi ude, hvor russerne har smidt luftbomber i udkanten af byen. Faderen overlever. Han er såret, og ender på et hospital. Hans to piger på 17 og 3 år bliver slået ihjel.

- Det er hverdag hernede - det er hver eneste dag, siger han.

Ifølge Jan Grarup har krigen hærdet befolkningen, der ikke længere opfanger den konstante dissonans af luftalarmer over byen. I stedet møder man mennesker, der vil beskytte byen til sidste blodsdråbe.

Men når civile rammes, mødes det af total uforståelighed.

- Når man møder folk, der er meget emotionelle og på grænsen til vrede, siger de, 'vis mig det militære mål her', som berettiger, at denne lille landsby eller at denne boligblok bliver bombet her.

Sikkerhed ikke garanteret

Jan Grarup hæfter sig ved, at meget af civilbefolkningen er flygtet fra den sydlige del af Ukraine. De har bevæget sig over grænsen til nabolandet Moldova. Der er næsten ingen børn tilbage, men når unge mænd kæmper i en urimelig krig, er der stadig mødre, der mister sønner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Redningsarbejderne går murbrokkerne igennem i byen Mykolaiv efter et missilangreb på en barak fredag. Foto: Jan Grarup

- Jeg mødte en mor, som havde mistet sin søn. Hun kunne genkende ham på lighuset. Det var hjerteskærende. Hun genkendte ham i en ligpose, hvor han var slemt tilskadekommen.

Søndag tog Jan Grarup og Eddy van Wessel, som begge arbejder for flere internationale medier, toget fra Sortehavet i syd til Kharkiv i nordøst for at fortsætte dokumentationen af krigen.

Med russerne i en knibetangsmanøvre fra nord, øst og syd forlader de beboere ved Sortehavet, der gør klar til flere angreb fra russerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Mykolaiv skydes der både fra fly og med mortérgranater, som bliver skudt afsted på kort afstand og fra missiler. Foto: Jan Grarup

- Når man går rundt på stranden uden for Odessa, og der står spanske ryttere og folk med kikkerter, der kigger efter Sortehavsflåden, så ligner det rent visuelt, og uden sammenligning forberedelserne til D-dag i 1944.

Han fortæller, at der ingen garantier er for deres sikkerhed, og at situationen i Kharkiv er værre end den i Mykolaiv.

Ukrainerne langs Sortehavet vil i mellemtiden kæmpe videre.

- De tror på den her modstandskamp, og det er ligegyldigt, hvem man møder, så går ordene igen. 'Slava Ukraini'.

