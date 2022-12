Dansk ngo pauser arbejde i Afghanistan: Det er en katastrofe

Den danske hjælpeorganisation Dacaar (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees) har midlertidigt sat sit arbejde i Afghanistan på pause.

Det sker i protest over, at Taliban-styret har forbudt kvinder at arbejde for lokale og internationale ngo'er.

- Vi holder vores kontorer lukket i dag (søndag, red.) og i morgen (mandag, red.) i solidaritet med de kvinder, der ikke længere kan møde på arbejde.

- Men vi gør det også for at vurdere, hvor seriøst det er ment fra styrets side, og hvad vi i givet fald så gør, siger sekretariatsleder Klaus Løkkegaard.

Dacaar har cirka 500 kvindelige medarbejdere, nogle er fastansatte, andre er projektansatte. Alle er lokale afghanske kvinder. De udgør næsten en tredjedel af alle Dacaars ansatte i landet.

Organisationen, der er den største danske ngo i Afghanistan, har udført nødhjælpsarbejde i Afghanistan siden 1984. De arbejder blandt andet med at sikre rent drikkevand, forbedret sanitet og hygiejne. Forbedring af kvinders vilkår står centralt i organisationens arbejde.

Klaus Løkkegaard mener, at meldingen fra Taliban-styret om kvindelige medarbejdere vil ramme befolkningen hårdt.

- Det er en katastrofe for det afghanske folk, intet mindre. Folk dør af sult for tiden, og der er nødhjælp, der skal ud, siger han.

Ifølge sekretariatslederen vil Dacaar inden for det næste døgn træffe en beslutning om, hvad der skal ske med indsatsen i Afghanistan.

- Vi har før set, at der laves nationale lovgivninger, der ikke effektueres i praksis i dagligdagen.

- Så nu vil vi lige tage bestik af, hvad der sker, siger han.

Hvis meldingen skal tages bogstaveligt, kan det få store konsekvenser for organisationens arbejde.

- Hvis vi ikke kan sende kvinder ud, kan vi ikke nå kvinderne i målgruppen. Vi kan ikke sende mænd ud og træne kvinder for eksempel i forhold til en hygiejneindsats.

- Vi vil ikke kunne leve med, at vi ikke kan nå kvinderne, siger Klaus Løkkegaard.

Tre andre humanitære organisationer - Red Barnet, Care International og norske Flygtningehjelpen - har søndag ligeledes meddelt, at de midlertidigt suspenderer aktiviteterne i Afghanistan.

- Vi har indstillet alle aktiviteter i Afghanistan for at signalere, at her har man krydset en rød linje og gået over stregen, i forhold til hvad vi kan være med til, siger direktør i Care Danmark Rasmus Stuhr Jakobsen.

Organisationen, der arbejder for at fremme kvinders muligheder i Afghanistan, har ifølge direktøren 'hundredvis af ansatte' i landet, hvoraf cirka halvdelen er kvinder.

Repræsentanter for FN og flere humanitære organisationer mødes søndag i Afghanistans hovedstad, Kabul, for at diskutere deres reaktion på Talibans forbud.