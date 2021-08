Dansk særfly er landet i Pakistan: Flere kan være på vej

Flymedie skriver, at to SAS-fly er på vej til Islamabad

Ifølge TV2 og flymediet Check–in er et fly fra flyselskabet Danish Air Transportation (DAT) landet i Islamabad i Pakistan. Flymediet Insideflyer skriver, at to SAS-fly desuden er på vej til Islamabad. De to flyselskaber har ikke bekræftet det. Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet har heller ikke ønsket at kommentere det, skriver TV2.

DAT–direktør Jesper Rungholm fortæller dog, at han er i Islamabad. Ifølge TV2 har han selv styret flyet. Derudover henviser han til Udenrigsministeriet.

– Jeg er i Islamabad. Jeg har ikke mulighed for at sige mere lige nu, siger han.

De to SAS–fly kan følges på Flight Radars hjemmeside .

Opdateres ...