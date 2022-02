Dansk-ukrainer: Det gør vi hvis bomberne falder

Nikolaj Rode bor sammen med sin familie i Kiev, som Ruslands øjne er rettet mod. Situationen er kaotisk, og børnefamilien udelukker ikke at rejse væk

- Vi har da tænkt på at gøre en rygsæk klar med det mest nødvendige.

Sådan lyder ordene fra Nikolaj Rode, der bor i den ukrainske hovedstad, Kiev, sammen med sin familie.

Nær grænsen til Ukraine har Rusland samlet over 100.000 soldater, der når som helst kan trække ind i den by, hvor børnefamilien ellers finder tryghed og livsglæde.

Russerne spøger i kulissen, og det kan både ses og mærkes inden for Ukraines grænser.

- Der er meget mindre trafik på vejene, og det er et udtryk for, at folk simpelthen er stukket af. Der er mange, der er taget til bjergene eller rejst ud på landet, hvor deres forældre bor, fortæller Nikolaj Rode til Ekstra Bladet.

Alarmklokkerne ringer

Konflikten mellem Rusland og Vesten har stået på gennem en længere årrække, og nu spidser den altså til.

Ukraines tidligere forsvarsminister, Andriy Zagorodnyuk, siger til The Guardian, at russerne kan indtage hvilken som helst by i landet med sine mange soldater.

Disse soldater befinder sig i Belarus - blot 120 kilometer fra Kiev, hvor Nikolaj Rode har sin dagligdag. Og de ukrainske myndigheder har allerede advaret ham og resten af befolkningen.

- Den generelle opfordring i Ukraine er, at man har en rygsæk klar.

Nikolaj Rode sammen med sin kone, Nelia Rode, og børnene Yolanta og Golda Karp. Privatfoto

En potentiel russisk invasion vil muligvis udløse krig, hvor flere menneskeliv kan blive taget. Derfor er Nikolaj Rode allerede begyndt at tænke på sin og familiens sikkerhed.

- Vi bor forholdsvis sikkert og tæt på den amerikanske ambassade, og det betyder noget for vores sikkerhed.

- Hvis Rusland erobrer Kiev, er vores plan at rejse hen til min kones forældre, der bor i bjergene. Jeg forestiller mig, at bomberne ikke falder der.

Konen melder sig

Nikolaj Rode har boet i Ukraine i cirka et år sammen med sin kone, Nelia Rode, og børnene Yolanta og Golda Karp. De har alle rødder i landet.

Han har også besøgt landet hyppigt, før den permanente flytning fandt sted. Derfor har Nikolaj Rode stor kærlighed til Ukraine, og han håber ikke på en invasion.

- Lige nu er det meget vildt i Ukraine. Jeg holder meget af landet, og jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis det skulle falde i sovjetiske hænder.

Nelia Rode vil melde sig til hjemmeværnet. Privatfoto

Som DR har skrevet, gør massevis af ukrainske frivillige sig klar til en muligvis russisk invasion. De har nemlig meldt sig til landets hjemmeværn.

- Har du overvejet at melde dig til hjemmeværnet?

- Jeg har overvejet det, men som udlænding ved jeg ikke, om man kan, eller hvordan man gør.

- Men min kone har tænkt at melde sig. Vi har også flere i vores vennekreds, der har meldt sig.

Det vides ikke, hvornår Rusland vil foretage en invasion af Ukraine. Eller om den overhovedet vil finde sted. Dog hævder USA, at russerne forbereder at invadere landet.