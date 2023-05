Dansk universitet advarer: Millioner risikerer at dø

60 millioner mennesker lever allerede så udsatte for temperaturstigninger, at de risikerer at miste livet, konkluderer nyt studie

Fortsætter vi vores nuværende kurs, vil to milliarder mennesker være i overhængende fare.

Men den nuværende klimapolitik forventer eksperter nemlig, at det bliver 2,7 grader varmere inden udgangen af dette århundrede.

Ifølge Aarhus Universitet vil det koste millioner af menneskeliv.

I Paris hoppede folk i springvandene for at køle ned, da Frankrig oplevede rekordtemperaturer i sommeren 2022. Tal fra FN's meteorologer bekræfter, at de seneste otte år var de varmeste, der nogensinde er målt. Foto: Stefano Rellandini/Ritzau Scanpix

Kæmpe katastrofe

Høje temperaturer kan således være ekstremt dødelige, lyder konklusionen i et nyligt studie, som netop er offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability.

I en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet lyder det alarmerende:

- To milliarder – 22 procent af den forventede befolkning ved udgangen af århundredet – vil blive udsat for farlig varme ved 2,7 graders global opvarmning. Det vil være en kæmpe katastrofe, siger professor Jens-Christian Svenning, som er medforfatter på studiet.

Allerede nu er 60 millioner mennesker udsat for farlig varme. I 1980 var det 12 millioner, lyder det videre i rapporten.

Dystre tal

Christian Svenning pointerer samtidig, at hvis man lykkes med Paris-aftalens målsætning om en temperaturstigning på 1,5 grader, vil kun fem procent af verdens befolkning leve i de såkaldte risikozoner.

Vores nuværende kurs er dog yderst alamerende, påpeger han:

- Selv med moderat fremtidig opvarmning ser tallene særdeles dystre ud. I 2090 risikerer 40 procent af Jordens befolkning at blive efterladt uden for menneskets historiske klimaniche ved 2,7 graders global opvarmning, og et flertal af de mennesker vil blive endda udsat for farlig varme.

Klimaforskerne konkluderer ligeledes, at det bliver de fattigste dele af kloden, som også bliver ramt af de største klimaudfordringer.