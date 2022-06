Danske Bjarne i Sydspanien: - Ligner en meget voldsom omgang

Et dansk ægtepar afventer lige nu situationen, imens en skovbrand spreder sig i det sydlige Spanien

En skovbrand i Sydspanien bliver forværret dag for dag.

En blanding af høje temperaturer over 30 grader og ingen regn har fået en skovbrand til at blusse op omkring de populære danske rejsemål ved Costa del Sol.

Et dansk ægtepar, der bor tæt på skovbranden, følger udviklingen nøje. Fra et udsigtspunkt tæt på deres lejlighed kan de følge brandene, der udvikler sig time for time.

- Vi håber ikke, at vi skal evakueres, men vi har taget vores forholdsregler. Vi kan være væk herfra på kort tid, fortæller Bjarne Vork til Ekstra Bladet.

- Hvert år har vi skovbrande hernede, men det ligner en meget voldsom omgang i år.

Bjarne på sin terrasse i Spanien. Privatfoto

Bjarne Vork har i de sidste ti år boet ved den spanske solkyst sammen med sin kone Marianne.

Ægteparret bor i en by mellem Fuengirola og Marbella, og de kan se røgskyerne fra deres lejlighed.

- Vi kan se røgskyerne helt tydeligt, som kommer henover vores lejlighed, fortæller Bjarne Vork.

Parret har tidligere prøvet at blive evakueret på grund af skovbrande i området. De har indtil videre ikke hørt noget fra de spanske myndigheder.

Ægteparret kan se røgskyerne fra skovbrandene. Privatfoto

Flere tusinde evakueret

Ifølge Reuters er 2000 personer blevet evakueret fra den spanske ferieby Benahavis.

Flere danskere skulle være iblandt dem. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det vides endnu ikke, hvor mange danskere, der er blevet evakueret.

Som følge af de voldsomme skovbrande er tre brandfolk blevet kvæstet i forbindelse med bekæmpelse af branden.

Op mod 200 brandfolk fra det lokale beredskab, 50 brandfolk fra andre byer samt 100 militærfolk kæmper i øjeblikket for at kontrollere og slukke brandene i området.

Udenrigsministeriet opfordrer til at følge myndighedernes anvisninger.