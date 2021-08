Danske børn fanget i Afghanistan: - Det er hjerteskærende

To danske børn sidder fanget i Kabul. Deres mor og bror har ikke plads på et evakueringsfly

Dag for dag bliver Taliban mere markante i deres tilstedeværelse i det krigshærgede Afghanistan. Samtidig stiger fortvivlelsen for en dansk-afghansk familie.

Det er tydeligt, da Ekstra Bladet møder familiens ældste søn, Khalid.

- Det er hjerteskærende. Det er ikke til at forstå, siger han om situationen i landet. Fortvivlelsen og magtesløsheden stråler ud af Khalids øjne.

I Kabul sidder hans mor med tre af hans mindre søskende, og de kan ikke alle sammen komme til Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet...

Khalid med sine to yngste søskende. Broderen (tv.) har ikke dansk statsborgerskab. Foto: Privatfoto

Familien delt mellem to lande

Khalid fortæller, at han kom til Danmark i 1999 med sin mor og søskende, da de blev familiesammenført med Khalids far, som var flygtet, da Taliban tog magten i 90'erne.

I løbet af 00’erne får Khalid, hans far og hans søskende dansk statsborgerskab. Moren havde blot permanent opholdstilladelse.

I 2010 tager Khalids mor tilbage til Afghanistan, da hendes forældre blev syge. De mindste søskende rejser med, en dreng på fire og en nyfødt pige, der begge er født i Danmark.

Familien har sidenhen boet i hvert deres land. Khalid, hans far og ældste søskende boede i Danmark - moren og de mindste søskende boede i Afghanistan.

Ifølge Khalid gik hans søskende i Afghanistan i gode skoler, imens moren passede sine forældre. De fik den atypiske måde at være familie på til at fungere og besøgte hinanden i flere måneder ad gangen.

I august 2014 blev Khalid storebror for sidste gang til en lille dreng.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Khalids lillebror skjuler sig i Kabul sammen med resten af familien, der er bosiddende i Afghanistan. Foto: Privatfoto.

For to år siden døde Khalids bedsteforældre, og familien begyndte at sende de relevante ansøgninger og få styr på tilladelserne, så familien kunne bo permanent sammen i Danmark.

Derfor har Khalids søskende i Afghanistan ikke samme statsborgerskab: Khalid forklarer, at de to ældste - drengen på 15 år og pigen på 11 år - blev født i Danmark og tildelt dansk pas ved fødslen i kraft af farens danske statsborgerskab. Ifølge Khalid blev den yngste bror født i Afghanistan i august 2014. Derfor skal det bevises over for de danske myndigheder, at hans far er dansk statsborger, for at en ansøgning om indfødsret kan blive godkendt Familien har for syv måneder siden ansøgt om indfødsret for den 7-årige dreng, men behandlingstiden er ti måneder. Desuden skal de danske myndigheder bruge hans originale fødselsattest fra Afghanistan, men den befinder sig i selvsamme land, og kan ikke fragtes ud. Ifølge Udenrigsministeriet får et barn, som er født efter den 1. juli 2014, automatisk dansk statsborgerskab, hvis moren, faren eller medmoren er dansk. Tilbage i februar søgte familien om indfødsret for den yngste bror.

Et jerntæppe rundt om lufthavnen

Børnene i Afghanistan er 15, 11 og syv år gamle. De to ældste står på danskerlisten, og modtager beskeder fra Udenrigsministeriet, der opfordrer dem til at tage mod lufthavnen, men ifølge Khalid er der ingen mulighed for, at de to børn kan klare turen.

- Du kan ikke sende børn til lufthavnen alene. Situationen ændrer sig hele tiden. Udenrigsministeriet skriver, at man skal forberede sig på at være i kø i flere dage, siger Khalid.

Familien har lige nu ikke nogen mulighed for at komme ud til lufthavnen, siger han.

- Hvis vi havde lovning på, at de ville tage min yngste lillebror med, kunne min mor forsøge at få dem ud til lufthavnen. Men hvis de afviser min lillebror i lufthavnen, bliver han og min mor stemplet som forrædere af Taliban, fordi de har forsøgt at flygte, siger Khalid.

Flere danskere i Afghanistan

Udenrigsministeriet oplyste lørdag, at der er 90 danskere på den såkaldte danskerliste.

450 personer er indtil videre evakueret.

Khalid mener, at der også bør være plads til hans familie.

- Danmark har taget imod lokalt ansatte på grund af deres tilknytning til Danmark. Det er jeg kun glad for, fordi deres liv var i fare dernede. Men min mor og lillebror har en lige så stor, hvis ikke større tilknytning til Danmark, så de burde også hentes ud, og få behandlet deres sag her, siger han.

Han understreger, at Taliban ikke skelner mellem, hvordan man har forbindelse til Vesten. Ifølge Khalid er hans familie i fare, hvis Taliban finder ud af, at de har forbindelse til Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Khalid holder hans familie sig inden døre af frygt for Taliban. Foto Anthon Unger.

Situationen bliver kun værre

Khalid fortæller, at hans familie har isoleret sig i deres hjem i Kabul, siden Taliban gik ind i byen.

Han forudser, at situationen kun bliver værre.

- Folk er stoppet med at gå på arbejde. Mange afghanere får sendt penge fra familie i Vesten, men det er heller ikke muligt længere. Med tiden vil folk blive endnu mere desperate, og det gør situationen mere uforudsigelig, siger Khalid.

Han frygter især for sin søsters fremtid i Afghanistan.

- Min lillesøster er 11 år nu. Bare om tre-fire år risikerer hun at blive tvangsgift med en talibaner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet. De vil ikke kommentere på familiens situation ud fra et sikkerhedshensyn.

Ekstra Bladet er bekendt med hans Khalids fulde navn, samt navnene på hans søskende. Dem bringer vi ikke af hensyn til deres sikkerhed.