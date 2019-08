Danske demonstranter i kor: - Vælt Bolsonaro!

- Vælt Bolsonaro. Uddø, eller oprør!

Budskabet var ikke til at tage fejl af fredag formiddag, da 300 klima-aktivister protesterede i hjertet af København mod de massive skovbrande, som hærger i Amazonas på tredje uge.

Foran den brasilianske ambassade i flere storbyer rundt om i Europa, som London, Oslo og Paris gik indbyggere fredag på gaden for at rette deres vrede over den manglende handling fra Sydamerikas største land, hvor regeringen indtil videre ser passivt til, mens et område på størrelse med Vesteuropa står i flammer.

'Vores planet, vores problem', lød det på et banner som demonstranterne havde medbragt. Foto: Jonas Olufsen

Vreden er især rettet mod én bestemt mand - Brasiliens 64-årige konservative præsident, Jair Bolsonaro. Mange af demonstranterne, som var mødt op foran den brasilianske ambassade, havde bannere løftet højt over hovedet, hvor de i skarpe vendinger kritiserede Bolsonaro.

En af dem var talsmand Adrian Plesner, der var med til at arrangere demonstrationen.

- Der er ild i vores lunger, i verdens lunger. Vi står her, fordi den brasilianske regering ikke har gjort noget ved brandene, der har været i gang i tre uger og har farvet himlen over Saõ Paulo sort. Derudover ødelægger det økosystemer, dyrearter og fordriver befolkningen fra hus og hjem. Det kan ikke accepteres, understreger han over for Ekstra Bladet.

- En ekspert, som Ekstra Bladet har talt med, giver Bolsonaro delvist ret i, at 95 procent af skovbrandene er påsat. Han nævner blandt andet landmænd, som de mulige brandstiftere. Hvorfor retter I kun kritik mod præsidenten?

- For det første er vi nødt til at udtrykke vores utilfredshed. For det andet er det ikke sådan, at det kun er landmænd eller den brasilianske præsident, som er problemet. Men der er blevet opfordret til fra regeringens side, at landmænd skulle sætte ild til regnskoven, og det er et angreb på hele jorden, som skal stoppe nu, siger Adrian Plesner.

René var ligeledes mødt op, fordi han vil se handling fra den brasilianske regering. Foto: Jonas Olufsen.

Han bakkes op af René, som også mener, at Bolsonaro bærer en stor del af ansvaret for det flammehav, der fortærer Amazonas.

- Jeg er her for at demonstrere mod de skovbrande i Amazonas, som aldrig har været værre. Bolsonaros regering gør intet for at stoppe dem, og derfor står jeg her i dag, siger René til Ekstra Bladet.

Påsatte brande

Den brasilianske præsident er ligeledes havnet i modvind fra både flere statsledere, herunder Frankrigs Emmanuel Macron, efter Bolsonaro har udtalt, at det er interesseorganisationer, som står bag hovedparten af de godt 70.000 skovbrande, som har raseret i verdens største regnskov siden januar.

Men faktisk har præsidenten en pointe i, at brandene er påsatte, forklarer en ekspert:

- Naturlige skovbrande i et tropisk regnskovssystem, som Amazonas, er meget sjældne. Så 95 procent af skovbrandene i regnskoven er påsatte. Det er brande, som bønder starter, når de skal rydde et stykke jord, siger Karsten Raulund-Rasmussen professor i Skovøkologi hos Københavns Universitet.

I weekenden skal verdens syv største økonomier mødes i Frankrig. Her vil Emmanuel Macron sætte netop krisen i Amazonas på dagsordenen.

Foto: Jonas Olufsen

