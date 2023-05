Danske Lisa fanget i raket-regn

Beskyttelsesrum, sirener og lyden af raketter.

Lisa Hein Ruggaards besøg i Tel Aviv tog onsdag en uventet drejning, da flere hundrede raketter pludselig væltede ind over Israel fra Gaza.

Klokken 20 lokal tid fangede Ekstra Bladet hende over telefonen, efter hun for anden gang på få timer havde været en tur i beskyttelsesrum.

- Jeg går ned ad gaden tidligere på dagen, og så går sirenerne pludselig i gang. Så er der en dame bag mig, der siger, at der er missiler på vej.

- Så vi skyndte os tilbage til der, hvor vi bor. Der kunne vi så se nogle andre beboere, som tog os med i et beskyttelsesrum, fortæller Lisa Hein Ruggaard.

270 raketter

Sammen med sin amerikanske kæreste, Dave, er hun i øjeblikket på en længere rejse rundt i verden. Det har ledt dem til en bolig i Tel Aviv, hvor de kan opholde sig mod at passe hunde for en lokal familie.

Lisa Hein Ruggaards tur til Israel har budt på lidt af hvert. Foto: Privatfoto

Onsdag lød dagsprogrammet på sol og hygge på stranden.

- Vi har ikke rigtig anet, at der var noget under opsejling.

Ifølge BBC har palæstinensiske militser i Gaza sendt 270 raketter mod det sydlige Israel.

Det sker, dagen efter at israelske missiler ifølge AP dræbte 21 palæstinensere, heriblandt tre milits-ledere.

Nedslag

Selvom raketterne fra Gaza når helt til Tel Aviv, cirka 80 kilometer væk, tager Lisa Hein Ruggaard situationen med ophøjet ro.

- Jeg tror, at når man rejser meget ud i verden, så er man med på, at der er en vis risiko. Jeg kunne også blive hjemme og få en blodprop i sofaen. Jeg tror ikke, vi bliver bange helt så let.

Når luftalarmen lyder, har man 90 sekunder til at komme i sikkerhed, fortæller hun. Herfra må man sætte sin lid til det israelske missilforsvar, som klarer de fleste raketter - men ikke alle.

Tirsdag sendte Israel raketter mod Gaza. Onsdag er flere hundrede raketter sendt mod Israel. Her et billede fra Gaza onsdag. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi kan tydeligt høre nedslagene. Til at starte med tænkte jeg, om det var torden, men der er ikke en sky på himlen hernede. Og bum, så kom nedslagene.

Ikke første gang

Lisa Hein Ruggaard er en sand globetrotter, og derfor har hun også prøvet lidt af hvert.

I 2019 oplevede hun - ligesom nu - at befinde sig i en alvorlig og potentielt farlig situation. Dengang var hun i Christchurch, New Zealand, da et terrorangreb i en af byens moskeer kostede 51 mennesker livet.

Den oplevelse fortalte hun også om til Ekstra Bladet.

Der skal dog mere til at flå rejselysten fra hende.

- Jeg har bare rejst meget, og så er risikoen vel bare lidt større, tænker jeg. Der er jo også så meget andet, jeg så har været forskånet for, siger Lisa Hein Ruggaard.

Efter råd fra de lokale forbereder hun sig nu på, at natten til torsdag også kan byde på sirener og dermed tid i beskyttelsesrummet.

- Jeg sørger da for at have nattøj på og have trøje og sko liggende ved siden af min seng, så jeg lynhurtigt kan hoppe i det og komme ned i beskyttelsesrummet, siger hun.

Hør sirenerne der lød inden missilnedslag i Tel Aviv

Israels missilforsvar kaldes også 'Iron Dome'. Det kan du læse mere om her.