Danske Ninna vil kæmpe mod Putin: - Jeg er ikke bange for at dø

37-årige Ninna Moeskær fra Birkerød fortæller til Ekstra Bladet, at hun står klar til at hjælpe i fronten i Ukraine. Både med eller uden våben i hånden

I øjeblikket går størstedelen af trafikken i Ukraine ud af landet, men rundt om i Europa gør flere klar til at deltage i krigen.

En af dem er 37-årige Ninna Moeskær fra Birkerød, der er klar til at melde sig til frontlinjen i Ukraine.

Ninna Moeskær har været værnepligtig i flyvevåbenet, og dertil er hun uddannet sosu-assistent.

Hun fortæller, at hun mandag morgen har kontaktet Udenrigsministeriet og den ukrainske ambassade for at høre om relevante informationer for at deltage i kampene, dog uden de er vendt tilbage.

Men hun er klar til at tage af sted, når hun har fået klarhed over, hvordan hun kan hjælpe.

- Jeg søger praktiske oplysninger fra den ukrainske ambassade. Det vil være uplanlagt at tage derned uden informationer. Derfor er det vigtigt, jeg får talt med den ukrainske ambassade, fortæller Ninna Moeskær.

- Ingen jeg skal hjem til

Selv om hun tidligere har modtaget træning i at håndtere våben, så kræver det alvorlige overvejelser, inden man sætter sine fødder i et land præget af krig. Men Ninna Moeskær er klar i sit ønske.

Ifølge hende selv, efterlader hun nemlig ikke nogen herhjemme.

- Jeg har ikke nogen børn eller mand, jeg skal hjem til. Der er ikke noget, der går tabt.

- Jeg har ikke nogen at være i kontakt med. Jeg har ikke noget, jeg står tilbage med. Der er ikke noget savn. Jeg er nok lidt en outsider på den front, siger hun.

Uvist om fronten venter

Selvom Ninna Moeskær helst ønsker at bidrage i yderste frontlinje, så er det stadig uklart, om hun kan få udleveret våben og relevant udstyr samt en decideret plan for, hvordan hun kan kæmpe.

Derfor er hun åben for at hjælpe på andre måder end med et våben i hånden.

- Hvis jeg ikke kan hjælpe i fronten, så står jeg klar til alle andre opgaver, fortæller Ninna Moeskær, der blandt andet nævner sygepleje som en mulighed for alternativ hjælp.

- Jeg tager ind til den ukrainske ambassade i dag, mandag, for at høre, hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe.

- Jeg er ikke bange for at dø, men måden jeg dør på har altid ligget mig på sinde. Hvis jeg kan bruge min egen krop dernede, så er jeg klar.

Truer Putin med sutsko