Danske Thomas: - Bomberne vækkede os

Rusland bomber videre i krigsramte Ukraine.

Russerne har natten til torsdag bombarderet et børnehospital i byen Mariupol, hvor en seksårig dreng blev dræbt. Ligeledes lyder ordene fra Ukraine, at russiske tropper har bombet i byerne Okthyrkja og Bytytsya.

Massevis af ukrainske indbyggere er skræmte, og derfor søges der mod nye landegrænser i håb om sikkerhed.

Thomas Poulsen er flygtet til Danmark, men danskeren befandt sig i Ukraine, da den russiske invasion startede for cirka to uger siden.

Og allerede efter de første dage af invasionen begyndte alarmklokkerne at ringe.

- Vi blev vækket klokken 5 lokal tid af nogle kraftige brag udenfor. Jeg tænkte, hvad pokker sker der? Vi var bange, fortæller Thomas Poulsen til Ekstra Bladet.

Thomas Poulsen er flygtet fra de russiske angreb i Ukraine. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flygt - russerne kommer

Bombardementerne fortsatte i den ukrainske hovedstad, Kiev, hvor Thomas Poulsen boede sammen med sin kone. Derfor valgte de at flygte ud på landet, hvor danskerens svigerfamilie fortsat er.

Thomas troede, at de var i sikkerhed på landet, men ikke langt fra deres nye bopæl kunne de russiske bomber nu høres. Og luftalarmen gik jævnligt.

Situationen havde taget en kæmpe drejning, og Thomas var klar til at flygte fra de ukrainske grænser. Og når danskeren i dag ser tilbage på den vanskelige flugt, er der et bestemt tidspunkt, som han ikke kan glemme.

- Togturen var ret vild. Der var sirener og bombefly over os. Vi var så heldige at komme med toget, for det var proppet.

- Hvad tror du, der var sket, hvis I ikke kom med det tog?

- Så var vi ikke kommet med det næste eller det efterfølgende. Alle tog var propfyldt. Vi var virkelig, virkelig heldige.

Thomas Poulsen har taget sin svigerinde og hendes familie med sig til Danmark. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bryder grædende sammen

Det lykkedes Thomas Poulsen at flygte til Danmark, og med sig tog han sin svigerinde og hendes familie med. Thomas' kone er blevet i Ukraine for at beskytte det krigsramte land mod russerne, og derfor har han lovet at passe på svigerinden og hendes familie i Danmark.

Ekstra Bladet har talt med danskeren i Sluseholmen i København, hvor han nu bor sammen med sin ukrainske familie. Og når Thomas sætter ord på krigstiden i Ukraine, er det specielt togturen fra Ukraine, der har sat sine spor.

- Det var en virkelig hård tur. Specielt at se de mange kvinder og børn, der flygtede for livet, fortæller han grædende.

- Vi fik at vide, at kvinder og børn skulle først med toget, og det var jeg selvfølgelig enig i. Men det var ikke en rar tur, afslutter Thomas.

Thomas Poulsen samler penge ind til Ukraine. Pengene skal blandt andet hjælpe mennesker på flugt og ukrainske soldater, der i øjeblikket forsvarer fædrelandet.