Danske turister evakueret fra ferieø

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En skovbrand på den græske ferieø Samos får lørdag to skandinaviske rejsebureauer til at evakuere deres gæster fra i alt fem hoteller på øen.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne, men branden breder sig hurtigt på øen, og det får rejsebureauerne til at tage deres forholdsregler

Rejsebureauet Apollo har evakueret 32 svenske gæster fra tre hoteller, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Også to danskere er blandt de evakuerede. Det bekræfter den danske afdeling af Apollo Rejsers kommunikationschef, Glenn Bisgaard, overfor Ekstra Bladet.

- Vi har fået at vide, at der er opstået en skovbrand i området i eftermiddags, der ikke er under kontrol. Derfor har vi valgt at evakuere to hoteller, hvor branden muligvis kan brede sig til, lyder det fra kommunikationschefen.

En af de to danskere er Jakob Grunø. Han skriver til Ekstra Bladet, at han er flygtet fra området med sin ven.

'En ven og jeg er lige flygtet fra denne brand,' skriver han i en mail ledsaget af to billeder.

Foto: Privatfoto

Apollo har over 700 nordiske gæster på øen, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Også et halvt hundrede nordmænd er evakueret. Alt efter, hvordan brandene udvikler sig lørdag aften, vil det blive besluttet, om gæsterne kan vende tilbage til deres hoteller, eller om de skal overnatte på afstand af branden.

Apollo har 227 danske gæster på Samos. 62 af dem bor Pythagorion. En medarbejder fra Apollo er blevet sendt til evakueringsområdet for at danne sig et overblik over situationen. Svenske turister på Samos fortæller til Expressen, at brandslukningen gik hurtigt i gang, og at både fly og helikoptere smider vand ned over det brændende område.

Ekstra Bladet forsøger at få kontakt til Jakob Grunø.

Udsigten fra et af de to hoteller i nærheden af skovbranden. Foto: Privatfoto

Opdateres ...