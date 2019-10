Dansker fanget i flammehav: - Vi kan ikke få luft

Skovbrandene raser i Californien.

I Los Angeles har det betydet evakueringer af mere end 50.000 mennesker. Danske Emma Andersen bor 15 minutter fra branden, der er blevet døbt 'Getty Fire' efter den nærliggende turistattraktion Getty Center.

Byen på den amerikanske vestkyst er i forvejen berygtet for stor luftforurening, men derfor kan det stadig mærkes, at der er en skovbrand i nærheden.

- Det er blevet meget sværere at trække vejret, efter branden er brudt ud. Vi kan ikke få luft for al røgen, siger Emma Andersen.

Emma Andersen. Privatfoto

Flygter fra hus og hjem

Det er ikke usædvanligt med skovbrande i Californien. Den 26-årige dansker har tidligere haft skovbrandene endnu tættere på. Som følge af sidste års skovbrande måtte hun selv løbe fra hus og hjem.

- Det er skræmmende, at så mange mennesker er nødt til at forlade deres hus helt uden at vide om, de kommer til at se det igen, siger Emma Andersen.

Helt så galt gik det heldigvis ikke for Emma sidste år, men det er virkeligheden for flere indbyggere i Los Angeles, hvor myndighederne melder om flere nedbrændte huse allerede.

Brandmænd kæmper for at holde styr på den vilde brand. Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix

- Det er en forfærdelig følelse, jeg har. Det er svært at sætte ord på. Min by brænder, men hverdagen fortsætter, siger Emma Andersen.

Det er dog en del vanskeligere at passe sit arbejde og udføre sine daglige opgaver, når man bor i brandpunktet.

- Branden har været med til at lamme trafikken på motorvejen. Normalt tager min rute 30 minutter, efter branden er brudt ud, tager det tættere på tre timer. Jeg har flere veninder, som ikke længere kan møde på arbejde, siger Emma Andersen.

Skovbranden raser videre og Los Angeles' borgmester kunne tirsdag meddele, at 1100 brandmænd er på plads for at bekæmpe den.

Flammerne har spredt sig til de mere velhavende dele af Los Angeles, hvilket har ført til evakueringer af blandt andre basketballstjernen LeBron James og statens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger.