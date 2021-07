Dansker i Tyrkiet: - Branden var 50 meter fra vores værelse

DMI: Ørkenluft øger risikoen yderligere

Vejrguderne er ikke på vej med hjælp til skovbrandene i Tyrkiet, lyder det fredag fra DMI.

Tværtimod er der varm ørkenluft på vej fra Sahara og ind over det sydligste Italien, Grækenland og Tyrkiet, som øger risikoen for skovbrande væsentligt:

- Der bliver ikke dannet nogle skyer undervejs, så solen får virkelig lov til at hjælpe temperaturerne på vej, lyder det fra meteorolog Thor Hartz hos DMI.

- Temperaturen kommer til at toppe i weekenden med 40 til 45 grader. Men det ser også ud til at fortsætte i næste uge, så den i forvejen tørre jord bliver endnu tørre. Der er ikke noget nedbør på vej, så det øger risikoen for skovbrande.

- Så især for danskere, der holder ferie i Tyrkiet eller Grækenland bliver det rigtig varmt.